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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۴

هیچ گونه حمله‌ای تاکنون به فرودگاه بندرعباس انجام نشده است

هیچ گونه حمله‌ای تاکنون به فرودگاه بندرعباس انجام نشده است

بندرعباس- بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که هیچ گونه حمله‌ای به فرودگاه بندرعباس انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی کانال‌های خبری، از دقایقی پیش مدعی شنیده شدن صدای انفجار و اصابت پرتابه به فرودگاه بندرعباس شده‌اند، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در محدوده شرقی شهر بندرعباس، که فرودگاه در آن قرار دارد، هیچ گونه انفجاری صورت نگرفته است.

برخی کانال‌های خبری، از دقایقی پیش مدعی شنیده شدن صدای انفجار و اصابت پرتابه به فرودگاه بندرعباس شده‌اند، اما بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در محدوده شرقی شهر بندرعباس، که فرودگاه و پایگاه شکاری شهید عبدالکریمی نیز در آن واقع شده است، هیچ گونه انفجاری صورت نگرفته است.

کد مطلب 6857536

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