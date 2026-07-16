تخلیه گاز در خط انتقال سراسری علت صدای شدید امشب در چالوس است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان مازندران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد در راستای اجرای عملیات نصب ایستگاه‌های شیر ایمنی بر روی خط لوله انتقال گاز سراسری، عملیات تخلیه گاز با فشار بالا از ساعت ۲۲ امشب،در محدوده روستای مازوپشته شهرستان چالوس انجام می‌شود.



بر اساس این اطلاعیه، اجرای این عملیات با تولید صدای قابل توجه همراه خواهد بود که امری طبیعی و ناشی از فرآیند فنی تخلیه گاز است.



شرکت گاز مازندران ضمن تأکید بر ایمن بودن این عملیات، از شهروندان و ساکنان منطقه خواست با حفظ آرامش، به صدای ایجاد شده توجه نکنند؛ زیرا این موضوع بخشی از روند اجرای عملیات فنی و ایمن‌سازی خط انتقال گاز سراسری است.