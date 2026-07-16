برگزاری اجتماع بزرگ هیئات مذهبی مشهد در حرم مطهر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ «همه خونخواهیم» با حضور هیئات مذهبی، تشکلهای دینی و عموم مردم مشهد با محوریت خونخواهی و انتقام امام شهید و تجدید میثاق با آیت الله العظمی سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می شود.
به مناسبت هفتمین روز آرام گرفتن امام شهید در پناه حضرت علی بن موسی الرضا (ع) این مراسم با حضور هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی، تشکلهای دینی و عموم مردم مشهد که در اجتماعات شبانه حضور دارند، برگزار میشود.
برنامههای این مراسم شامل سخنرانی، مداحی و سردادن شعارهای حماسی خواهد بود و در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ امشب آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.
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