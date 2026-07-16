افزایش ساعت فعالیت مترو و اتوبوس برای مراسم هفتم رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسمهای هفتمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی و با توجه به حضور گسترده زائران و مجاوران در این برنامه ها به ویژه در حرم مطهر رضوی، ساعت خدماترسانی اتوبوسرانی و قطار شهری تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵، تمدید شده است.
شهردار مشهد بیان کرد: این اقدام در راستای تسهیل رفتوآمد شهروندان، زائران و شرکتکنندگان در برنامههای پیشبینیشده انجام شده و تمامی بخشهای مرتبط در حوزه حملونقل شهری برای ارائه خدمات مناسب و روان به مردم به ویژه در خطوط منتهی به حرم مطهر رضوی در آمادهباش کامل قرار دارند.
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