آمادگی دفاعی و حضور مردم، ضامن اقتدار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی نیازی عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده گردان امام حسین (ع) بردسکن که با حضور جمعی از مسئولان در بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: آمادگی دفاعی، حفظ توان رزمی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهم‌ترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و نیروهای مسلح با اجرای تدابیر رهبر شهید، مسیر تقویت توان دفاعی کشور را با قدرت ادامه می‌دهند.

فرمانده لشکر عملیاتی مردم‌پایه ۵ نصر خراسان رضوی بیان کرد: گردان‌های امام حسین (ع) از جمله یگان‌هایی هستند که با تدبیر و دستور رهبر شهید و بر اساس نیازهای دفاعی کشور تشکیل شدند و نقش مهمی در ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند.

وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در حوزه دفاعی افزود: ایشان در بازدید از قرارگاه مدینه، رهنمودها و نسخه‌های دفاعی ارزشمندی برای نیروهای مسلح ارائه کردند و به‌عنوان فرماندهی آگاه، عالم و مسلط به مسائل راهبردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش توان بازدارندگی کشور داشتند.

نیازی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرتی بازدارنده در منطقه تبدیل شده است، تصریح کرد: در حوزه موشکی، دشمن را زمین‌گیر کرده‌ایم و آمریکا که خود را ابرقدرت می‌داند، امروز در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران ناتوان مانده است و این دستاوردها نتیجه هدایت‌ها و تدابیر رهبر شهید و تلاش نیروهای مسلح است.

فرمانده لشکر عملیاتی مردم‌پایه ۵ نصر خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نتیجه هر جنگی در میدان نبرد زمینی مشخص می‌شود، گفت: حفظ زمین، صیانت از نیروها و تجهیزات و تقویت قرارگاه‌های دفاعی از مهم‌ترین تأکیدات رهبر شهید بود و امروز همه نیروهای نظامی و انتظامی در مسیر اجرای کامل این تدابیر حرکت می‌کنند.

وی جنگ شناختی و عملیات روانی را از مهم‌ترین ابزارهای دشمن عنوان کرد و افزود: دشمن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی انجام داده است، اما نیروهای انقلابی با هوشیاری، بصیرت و حضور در میدان اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهند داد.

نیازی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم بزرگ‌ترین نعمت الهی و مهم‌ترین پشتوانه نظام هستند و همه مسئولان، بسیجیان و نیروهای مسلح باید قدردان این سرمایه ارزشمند باشند و با خدمت صادقانه، پاسخگوی اعتماد و انتظار آنان باشند.

فرمانده لشکر عملیاتی مردم‌پایه ۵ نصر خراسان رضوی خطاب به بسیجیان و نیروهای نظامی نیز گفت: کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند باید با روحیه جهادی، سختی‌ها را به جان بخرند، از تهدیدها و جنگ هراسی نداشته باشند و با آمادگی کامل در مسیر پاسداری از انقلاب و امنیت کشور گام بردارند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، از خدمات سرگرد رضایی که مدت ۴ سال به عنوان فرمانده گردان امام حسین (ع) بردسکن خدمت کردند، قدردانی و سرگرد اسدالهی به عنوان فرمانده جدید این گردان معرفی شد.