توقف فعالیت یک میدان بزرگ گازی در عراق به دلایل امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت «دانه گاز» نوشت فعالیت تأسیسات اصلی تولیدی این شرکت در میدان «کورمور» عراق به سبب تهدیدات امنیتی متوقف می‌شود.

میدان گازی «کور مور» میان شهرهای کرکوک و سلیمانیه قرار دارد و تحت مدیریت دولت اقلیم کردستان عراق است.

این میدان در سال‌های اخیر چندین بار هدف حمله قرار گرفته که هیچ گروهی مسئولیت آن‌ها را بر عهده نگرفته است.

این خبر در حالی است که رویترز امروز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق اعلام کرد یک نفتکش در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفت که خسارتی نداشت، ولی عملیات بارگیری و صادرات نفت در بندر بصره پس از این حادثه متوقف شد.

وزارت نفت عراق در واکنش به این خبر اعلام کرد که عملیات بارگیری نفت خام از بنادر جنوبی ادامه دارد و درباره حادثه اصابت یک جسم ناشناس به نزدیک یکی از نفتکش‌ها تحقیق می کند.

این وزارتخانه افزود اخبار منتشرشده درباره توقف بارگیری نفت از بنادر جنوبی به دلیل سقوط یک پهپاد روی یکی از نفتکش‌ها، صحت ندارد.

به گفته وزارت نفت عراق، شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» همچنان در حال بررسی حادثه سقوط یک جسم ناشناس روی یکی از نفتکش‌هاست و پس از تکمیل تحقیقات، نتایج آن اعلام خواهد شد.