به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در بازدید از دانشگاه صنعتی کرمانشاه و پروژه خوابگاه دانشجویی، بر ضرورت تکمیل زیرساختهای آموزش عالی تأکید کرد و اظهار داشت: بهرهبرداری از این خوابگاه با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: عملیات ساخت خوابگاه پیشرفت مناسبی داشته و ساختمانها از شرایط مطلوبی برخوردار هستند. تلاش میکنیم با تأمین منابع مورد نیاز، این پروژه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری شود.
استاندار کرمانشاه دانشگاهها را محور توسعه استان دانست و تصریح کرد: توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون تقویت آموزش عالی و پژوهش امکانپذیر نیست و دانشگاهها باید با انجام پژوهشهای کاربردی، نقش مؤثری در حل مسائل اجرایی و توسعه استان ایفا کنند.
حبیبی همچنین با تأکید بر ضرورت فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت دانشگاهها، گفت: مدیران دانشگاهها باید فرصت و تمرکز خود را صرف ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی کنند و نباید بخش عمدهای از توان آنان صرف رفع مشکلات عمرانی و زیرساختی شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان آمادگی دارد با همکاری وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول، مشکلات اعتباری و زیرساختی دانشگاه را پیگیری کند تا زمینه ارتقای آموزش عالی و تأمین فضای مناسب برای اسکان دانشجویان، بهویژه دانشجویان غیربومی، فراهم شود.
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