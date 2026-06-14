پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک ضرورت راهبردی است

هانیه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظام آموزش عالی کشور اظهار کرد: این دانشگاه با بیش از ۵۷ سال سابقه فعالیت، به عنوان قدیمیترین دانشگاه غرب کشور و یکی از مراکز مهم آموزش، پژوهش و درمان ایران شناخته میشود، اما همچنان از یکی از زیرساختهای اساسی توسعهای خود یعنی پردیس دانشگاهی متمرکز محروم است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هماکنون با ۱۰ دانشکده، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دانشجو، نزدیک به ۶۰۰ عضو هیأت علمی و ۶۵۰ دانشجوی بینالمللی از ۱۱ کشور، نقش مهمی در حوزه سلامت منطقه غرب کشور ایفا میکند و سالانه به بیماران استانهای همجوار نیز خدمات ارائه میدهد.
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در امور رسانه تصریح کرد: پراکندگی دانشکدهها، مراکز آموزشی، واحدهای اداری و خدماتی در نقاط مختلف شهر، طی سالهای گذشته مشکلاتی از جمله افزایش هزینههای مدیریتی، کاهش بهرهوری، اتلاف زمان و دشواری دسترسی دانشجویان و کارکنان به خدمات دانشگاهی را به دنبال داشته است.
محمدی ادامه داد: احداث پردیس دانشگاهی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای ایجاد یک زیستبوم علمی و فناورانه محسوب میشود؛ فضایی که در آن آموزش، پژوهش، نوآوری، فناوری و خدمات پشتیبانی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و زمینه تعامل مؤثر میان رشتههای مختلف فراهم میشود.
وی با اشاره به اختصاص حدود ۵۰ هکتار از اراضی سرخهلیژه برای اجرای این طرح گفت: در صورت تکمیل پردیس، امکان استقرار دانشکدهها، خوابگاههای دانشجویی، آزمایشگاه جامع، مراکز مهارتهای بالینی، برج پژوهشی، کتابخانه مرکزی، کلینیک دندانپزشکی و مجموعههای فرهنگی و رفاهی در یک فضای متمرکز فراهم خواهد شد.
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در امور رسانه خاطرنشان کرد: تجربه دانشگاههای بزرگ کشور نشان داده است که تجمیع فضاهای آموزشی و اداری در قالب پردیسهای دانشگاهی، موجب کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و توسعه فعالیتهای میانرشتهای میشود.
محمدی با تأکید بر اهمیت این پروژه برای آینده استان افزود: احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از حمایت مسئولان ارشد استان برخوردار است، اما رفع موانع اجرایی و حقوقی آن نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، نهادهای مرتبط، نمایندگان استان و حمایت دولت است.
وی در پایان گفت: تکمیل این پروژه میتواند زیرساختهای آموزش پزشکی غرب کشور را متحول کرده، جایگاه علمی دانشگاه را ارتقا دهد و در نهایت به بهبود کیفیت خدمات سلامت در استان کرمانشاه و مناطق همجوار منجر شود.
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