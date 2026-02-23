افتتاح خوابگاه دخترانه ۳۶۰ نفره معصومیه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خوابگاه دخترانه معصومیه دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه، که ظرفیت اسکان ۳۶۰ دانشجو را داراست، عصر دوشنبه با حضور معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با زیربنای ۳۳۰۰ متر مربع و شامل ۴۶ سوئیت کامل، گامی مهم در جهت تأمین فضای اسکان امن و استاندارد برای دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان محسوب می‌شود.

تکمیل پروژه در کمتر از یک سال

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در حاشیه مراسم افتتاح، با اشاره به تکمیل این پروژه اظهار داشت: این خوابگاه در مدت زمان کمتر از یک سال پس از تخصیص اعتبار نهایی، آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: با وجود اینکه اعتبار اولیه ساخت این پروژه در سال گذشته تأمین شده بود، اما به دلیل برخی موانع، عملیات اجرایی آن برای مدتی متوقف شده بود. خوشبختانه با تأمین اعتبارات جدید، روند تکمیل پروژه با سرعت پیگیری و در مدت زمان ذکر شده به پایان رسید.

تأمین مالی و ظرفیت اسکان

اعتبار کلی اختصاص یافته به پروژه خوابگاه معصومیه، ۸۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۵ میلیارد تومان توسط وزارت نفت تأمین شده است. این خوابگاه با طراحی ویژه برای دانشجویان دختر، فضایی امن، منظم و مناسب را برای تحصیل و زندگی دانشجویان فراهم می‌آورد.

معاون رییس جمهور بر اهمیت این موضوع تأکید کرد و این اقدام را در راستای حمایت از دانشجویان دختر و فراهم کردن رفاه تحصیلی آنان دانست.

تأثیر بر رفاه دانشجویان

معاون رییس جمهور در پایان بازدید خود از این مجموعه، ضمن ابراز خرسندی از تکمیل و راه‌اندازی این پروژه، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌برداری از خوابگاه معصومیه، شرایط مطلوب‌تری برای اسکان و رفاه دانشجویان فراهم آید.

وی افزود: اطمینان داریم که این فضای استاندارد و ایمن، به دختران دانشجو این امکان را می‌دهد که با آرامش خاطر بیشتری به تحصیلات عالی خود ادامه دهند و از امکانات رفاهی مناسبی بهره‌مند شوند. این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت سکونت دانشجویان دختر در استان کرمانشاه باشد.

اهمیت استراتژیک خوابگاه معصومیه

این خوابگاه با توجه به ظرفیت بالای خود و همچنین موقعیت مکانی و امکانات در نظر گرفته شده، نقشی استراتژیک در تأمین نیازهای اسکان دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان در استان کرمانشاه ایفا خواهد کرد.

تکمیل چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به حوزه آموزش عالی و لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دانشجویان، به خصوص قشر دختر، است.

بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند الگو و نمونه‌ای موفق برای سایر دانشگاه‌ها و استان‌ها در زمینه ساخت و تجهیز فضاهای دانشجویی باشد.