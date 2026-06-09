به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه ظهر سه‌شنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و در آن آخرین وضعیت چندین طرح اقتصادی، تولیدی و زیرساختی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه موضوعاتی از جمله پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، تأمین سوخت جایگاه خدماتی بین‌راهی رسلن، برق‌رسانی به شرکت نماد توسعه، توسعه زیرساخت‌های منطقه کوزران و روند اجرای نیروگاه ۱۰ مگاواتی مطرح شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌ها و چالش‌های موجود ارائه کردند.

استاندار کرمانشاه پس از استماع گزارش‌ها، بر ضرورت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های مدیریت استان است و دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی بیشتر، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها را فراهم کنند.

حبیبی با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در رونق تولید اظهار کرد: پرداخت و مصرف صحیح منابع مالی نیازمند همکاری متقابل بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. بانک‌ها مسئول تأمین مالی طرح‌ها هستند و دستگاه‌های متولی نیز باید بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت مستمر داشته باشند.

وی افزود: در برخی طرح‌ها میان میزان اشتغال وعده داده شده و اشتغال واقعی فاصله قابل توجهی وجود دارد و این مسئله نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات پرداختی به اهداف تعیین شده نرسیده است. در چنین شرایطی امکان تخصیص مجدد منابع به این طرح‌ها منطقی نخواهد بود، زیرا فرصت استفاده از تسهیلات را از سایر متقاضیان واجد شرایط سلب می‌کند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد و گفت: کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد بخش عمده زائران اربعین و همچنین موقعیت ترانزیتی خود، نیازمند توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های خدمات رفاهی علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفرها و کاهش حوادث جاده‌ای ناشی از خستگی رانندگان دارد و باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

حبیبی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، به‌ویژه منطقه اورامانات، اظهار داشت: افزایش حجم سفرها و حضور گردشگران در استان ضرورت توسعه خدمات رفاهی و زیرساختی را دوچندان کرده و دستگاه‌های اجرایی باید زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به نقش تعاونی‌های توسعه عمران در پیشبرد طرح‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

وی افزود: حمایت از تعاونی‌های توسعه عمران به معنای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و استفاده از توان جوامع محلی در مسیر توسعه است و دستگاه‌های اجرایی باید شرایط لازم برای شکل‌گیری و تقویت این مجموعه‌ها را در نقاط مختلف استان فراهم کنند.

حبیبی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از بخش تولید، خواستار تسریع در رفع موانع اداری و اجرایی طرح‌های اقتصادی شد و بر تداوم پیگیری مسائل واحدهای تولیدی تا حصول نتیجه تأکید کرد.