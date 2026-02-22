منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های روز گذشته خود در پایتخت کشور، از برگزاری سه دیدار و نشست مهم در حوزه‌های اقتصادی، علمی و تجاری خبر داد و جزئیات این نشست‌ها را تشریح کرد.

حبیبی اظهار داشت: روز گذشته سه دیدار و نشست در پایتخت کشور داشتیم که دیدار نخست با معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و با توجه به اینکه استان کرمانشاه دارای پنج بازارچه رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز است، ضرورت تقویت این بازارچه‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: بازارچه‌های مرزی استان به‌ویژه در حوزه تجهیز به دستگاه‌های آشکارساز و ایکس‌ری برای صادرات و واردات نیازمند تقویت جدی هستند و این موضوع در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تقویت مرزهای پرویزخان، خسروی و سومار در دستور کار

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مرزهای پرویزخان، خسروی و سومار هم در حوزه ترانزیت کالا و هم در زمینه صادرات و واردات با رشد قابل توجهی مواجه هستند و در حال حاضر در رده چهارم پایانه‌ها و بازارچه‌های مطرح کشور قرار دارند، بنابراین برای رونق بیشتر این مرزها باید تقویت لازم صورت گیرد.

حبیبی بیان کرد: در این نشست بنا شد یگان حفاظت گمرک در این بازارچه‌ها مستقر شود و تخصیص اعتبار لازم برای تامین منازل سازمانی مسئولان گمرک و همچنین خرید ساختمان‌هایی که از لحاظ فنی مورد تایید حوزه فنی هستند، انجام گیرد تا مسئولان گمرک بتوانند با اطمینان خاطر در این مناطق به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت ویژه استان، افزایش صادرات از مرزهای کرمانشاه به‌صورت جدی دنبال می‌شود و ضرورت دارد در حوزه گمرکی تقویت‌های لازم هرچه سریع‌تر انجام شود.

پیگیری مصوبات با حضور مسئولان ملی

استاندار کرمانشاه گفت: طی یکی دو ماه گذشته نیز حضور دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در استان را شاهد بودیم و برای ادامه پیگیری مصوبات و تاکید بر تسریع در اجرای آن‌ها، نشست روز گذشته برگزار شد که امیدواریم نتایج آن در استان به‌زودی ملموس شود.

حبیبی در ادامه به دومین نشست خود اشاره کرد و افزود: نشست دوم جلسه هیئت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی استان بود که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، مسئولان وزارت علوم و مسئولان استانی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه رازی به‌عنوان دانشگاه مادر و قطب علمی غرب کشور نقش مهمی در توسعه علمی استان دارد و در این نشست بر جذب دانشجویان خارجی تاکید شد.

تاکید بر راه‌اندازی دانشکده هنر و پژوهشگاه شیمی

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: در این جلسه راه‌اندازی دانشکده هنر و پژوهشگاه شیمی مورد تاکید قرار گرفت و همچنین نقش دانشگاه رازی در تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه علمی استان برجسته شد.

حبیبی گفت: تاکید شد دانشگاه رازی نقش فعال‌تری در حوزه‌های نوین از جمله هوش مصنوعی ایفا کند و مصوبات خوبی در این زمینه به تصویب رسید که امیدواریم به تقویت جایگاه علمی دانشگاه و توسعه استان منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سومین نشست اشاره کرد و افزود: نشست سوم با مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور برگزار شد که در آن ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی تجار و رانندگان کامیون مورد تاکید قرار گرفت.

ارتقای خدمات گمرکی و جذب سرمایه‌گذار در مرزها

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ساماندهی خدمات در مرزهای استان، جذب سرمایه‌گذار و توسعه مبادلات تجاری از جمله موضوعات اصلی این نشست بود و مقرر شد با انعقاد تفاهم‌نامه مشترک، خدمات گسترده‌تری در مرزهای استان ارائه شود تا رضایتمندی بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

حبیبی ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست‌ها در ماه‌های آینده در قالب رونق بیشتر مرزها، تقویت زیرساخت‌های دانشگاهی و ارتقای خدمات تجاری در استان کرمانشاه نمود عینی پیدا کند.