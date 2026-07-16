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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

حزب الله هر گونه فعالیت در خاک سوریه را تکذیب کرد

حزب الله هر گونه فعالیت در خاک سوریه را تکذیب کرد

مقاومت اسلامی لبنان ضمن تکذیب قاطع هر گونه فعالیت نظامی در خاک سوریه تأکید کرد که اتهام‌زنی‌ها در این خصوص با هدف بدنام کردن حزب الله و خدمت به طرح صهیونیستی آمریکایی در منطقه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دفتر روابط رسانه‌ای حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بار دیگر به طور قاطع و کامل هر نوع فعالیت حزب الله در داخل خاک سوریه را رد می کنیم.

در ادامه بیانیه حزب الله آمده است: این ادعاها و اتهامات روایت های جعلی است که به هیچ وجه صحت ندارد.‌

حزب الله تأکید کرد: هدف از این ادعاها و اتهامات بدنام کردن حزب الله و خدمت به طرح صهیونیستی آمریکایی در منطقه است.

بیانیه حزب الله در پاسخ به ادعاهای رژیم جولانی در سوریه درباره کشف و ضبط محموله سلاح در مرز عراق و سوریه صادر شده است. رژیم جولانی مدعی شده است که این محموله برای انتقال به لبنان و رساندن آن به دست حزب الله از طریق خاک سوریه آماده شده بود.

کد مطلب 6889993

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