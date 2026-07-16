توقیف ۸ موتورسیکلت راکبان زن در رامسر

سرهنگ مصطفی بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران و به دستور دادستان شهرستان رامسر، هشت دستگاه موتورسیکلت که توسط راکبان زن و برخلاف مقررات مورد استفاده قرار گرفته بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: این اقدام با حضور و هدایت فرماندهی انتظامی شهرستان و در راستای اجرای قانون، تأمین نظم عمومی، ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش ایمنی تردد شهروندان انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات رانندگی بدون تبعیض و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: برابر مقررات جاری، رانندگی بانوان با موتورسیکلت ممنوع است و پلیس در اجرای قانون با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق ضوابط و دستورات قضایی برخورد می‌کند.

بابایی همچنین از دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت کابل برق در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی سرقتی و چهار پلاک سرقتی اقدام به سرقت کابل‌های برق می‌کردند که در بازرسی از خودرو، مقادیر قابل توجهی کابل برق سرقتی و ابزارآلات مخصوص برش کابل کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی رامسر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.