به گزارش خبرنگار مهر، آمل میزبان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان کشور شده است؛ مسابقاتی که علاوه بر برخورداری از سطح فنی قابل توجه، اهمیت ویژه‌ای در مسیر انتخاب ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی اردن دارد.

ایرج نائیجی شامگاه پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات و در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۲۲۳ کشتی‌گیر از ۳۰ استان کشور در شش وزن و در گروه‌های سنی ۴۰ تا ۴۵ و ۴۵ تا ۵۰ سال در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند و از نخستین روز مسابقات، کشتی‌گیران روی سه تشک با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند.

وی با اشاره به روند برگزاری مسابقات افزود: نفرات برتر هر وزن در پایان همان روز مشخص و معرفی می‌شوند و مسابقات تا روز جمعه در شهرستان آمل ادامه خواهد داشت.

نائیجی با تاکید بر اهمیت این رقابت‌ها تصریح کرد: نفرات برتر شش وزن این مسابقات، به عنوان اعضای تیم ملی کشتی آزاد پیشکسوتان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان که مهرماه امسال در کشور اردن برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

سطح رقابت‌ها مطلوب بوده است

در ادامه، علی‌اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی آزاد کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران، سطح برگزاری این رقابت‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا این لحظه، این دوره یکی از بهترین مسابقاتی بوده که برگزار شده است و شهرستان آمل برای میزبانی این رویداد زحمات بسیار زیادی کشیده است.

وی با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها افزود: این مسابقات در واقع انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور است و در ارتباط با رقابت‌های جهانی پیشکسوتان در اردن برگزار می‌شود. همچنین ۱۵ روز آینده مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان نیز در یکی از استان‌های کشور برگزار خواهد شد.

جیرسرایی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات گفت: استقبال از این رقابت‌ها بسیار خوب بوده و این دوره از نظر کمی و کیفی یکی از بهترین مسابقات پیشکسوتان به شمار می‌رود. از هیئت کشتی استان مازندران، هیئت کشتی آمل و افرادی که برای برگزاری این رویداد زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنم.

انتخابی تیم ملی

رضا پورسلاخ رئیس کمیته پیشکسوتان مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این مسابقات اظهار کرد: این رقابت‌ها که به عنوان انتخابی تیم ملی کشتی پیشکسوتان جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است، با سطح فنی بسیار بالایی دنبال می‌شود و حضور گسترده کشتی‌گیران از اقصی نقاط کشور، بر کیفیت آن افزوده است.

وی افزود: سطح مسابقات به گونه‌ای است که از نظر فنی می‌توان آن را هم‌سطح رقابت‌های بزرگسالان دانست و این موضوع نشان‌دهنده آمادگی بالای پیشکسوتان حاضر در این دوره است.

پورسلاخ با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در کشتی کشور تصریح کرد: مازندران همواره نگین کشتی ایران و قطب این رشته بوده است و امروز نیز شاهد حضور پیشکسوتانی هستیم که با آمادگی بالا روی تشک حاضر شده‌اند و بار دیگر توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

این مسئول ورزشی خاطرنشان کرد: حضور پرشور ورزشکاران، سطح بالای فنی رقابت‌ها و میزبانی مناسب آمل، نویدبخش برگزاری یکی از موفق‌ترین دوره‌های مسابقات کشتی پیشکسوتان کشور است.