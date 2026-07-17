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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

درخشش دوومیدانی‌کاران دختر همدان در مسابقات استعدادیابی منطقه ۳ کشور

درخشش دوومیدانی‌کاران دختر همدان در مسابقات استعدادیابی منطقه ۳ کشور

همدان-تیم‌های دوومیدانی دختران استان همدان با اقتدار و کسب بالاترین امتیاز در هر ۲ رده سنی نونهالان و نوجوانان، عنوان قهرمانی مسابقات استعدادیابی منطقه ۳ کشور را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات استعدادیابی دوومیدانی دختران منطقه ۳ کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان به میزبانی هیئت دوومیدانی استان همدان در ورزشگاه شهید مفتح برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها که با هدف شناسایی استعدادهای برتر در مواد سرعت، نیمه‌استقامت، پرتاب‌ها و پرش‌ها برگزار شد، ورزشکاران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این پیکارها، دختران دونده همدانی در هر دو رده سنی با عملکردی خیره‌کننده، بالاتر از رقبای خود ایستادند و جام قهرمانی را در خانه نگه داشتند.

نتایج تیمی مسابقات:

رده سنی نونهالان:

۱. همدان «الف» (۴۴ امتیاز) - قهرمان
۲. لرستان (۴۱ امتیاز) - نایب‌قهرمان
۳. کرمانشاه (۳۰ امتیاز) - سوم

رده سنی نوجوانان:

۱. همدان «الف» (۴۲ امتیاز) - قهرمان
۲. کرمانشاه (۲۹ امتیاز) - نایب‌قهرمان
۳. لرستان (۲۲ امتیاز) - سوم

فهرست نفرات برتر در مواد مختلف:

رده سنی نونهالان:

۱۰۰ متر: مارال گل‌محمدی (کرمانشاه)
۴۰۰ متر: ثنا حاصلی‌کیا (همدان الف)
۸۰۰ متر: مانیا فراهانی (همدان الف)
۱۵۰۰ متر: سولین دانش (کردستان)
پرش طول: پارمیس عسگری (لرستان)
پرتاب وزنه: ضحا طالبی (لرستان)
پرتاب نیزه: هدیه بیرانوند (لرستان)
پرتاب دیسک: نیوشا بخشی
۱۰۰ متر با مانع: زهرا اسدی (همدان الف)
رله امدادی: تیم همدان «الف»

رده سنی نوجوانان:

۱۰۰ متر: باران عبداللهی (کردستان)
۴۰۰ متر: رونیا پادیر (کردستان)
۸۰۰ متر: نازنین‌زهرا ملک‌پوریان (لرستان)
۱۵۰۰ متر: سایدا سبزواری (ایلام)
پرش ارتفاع: ماندانا سنگری (همدان الف)
پرتاب وزنه: ساحل زندی (همدان الف)
پرتاب نیزه: نینا شاکرمی (کردستان)
پرتاب دیسک: سارا خسروی (همدان)
۱۰۰ متر با مانع: دینا حیدری (کرمانشاه)
رله امدادی: تیم همدان «الف»

کد مطلب 6890433

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