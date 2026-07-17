به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات استعدادیابی دوومیدانی دختران منطقه ۳ کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان به میزبانی هیئت دوومیدانی استان همدان در ورزشگاه شهید مفتح برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها که با هدف شناسایی استعدادهای برتر در مواد سرعت، نیمه‌استقامت، پرتاب‌ها و پرش‌ها برگزار شد، ورزشکاران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این پیکارها، دختران دونده همدانی در هر دو رده سنی با عملکردی خیره‌کننده، بالاتر از رقبای خود ایستادند و جام قهرمانی را در خانه نگه داشتند.

نتایج تیمی مسابقات:

رده سنی نونهالان:

۱. همدان «الف» (۴۴ امتیاز) - قهرمان

۲. لرستان (۴۱ امتیاز) - نایب‌قهرمان

۳. کرمانشاه (۳۰ امتیاز) - سوم

رده سنی نوجوانان:

۱. همدان «الف» (۴۲ امتیاز) - قهرمان

۲. کرمانشاه (۲۹ امتیاز) - نایب‌قهرمان

۳. لرستان (۲۲ امتیاز) - سوم

فهرست نفرات برتر در مواد مختلف:

رده سنی نونهالان:

۱۰۰ متر: مارال گل‌محمدی (کرمانشاه)

۴۰۰ متر: ثنا حاصلی‌کیا (همدان الف)

۸۰۰ متر: مانیا فراهانی (همدان الف)

۱۵۰۰ متر: سولین دانش (کردستان)

پرش طول: پارمیس عسگری (لرستان)

پرتاب وزنه: ضحا طالبی (لرستان)

پرتاب نیزه: هدیه بیرانوند (لرستان)

پرتاب دیسک: نیوشا بخشی

۱۰۰ متر با مانع: زهرا اسدی (همدان الف)

رله امدادی: تیم همدان «الف»

رده سنی نوجوانان:

۱۰۰ متر: باران عبداللهی (کردستان)

۴۰۰ متر: رونیا پادیر (کردستان)

۸۰۰ متر: نازنین‌زهرا ملک‌پوریان (لرستان)

۱۵۰۰ متر: سایدا سبزواری (ایلام)

پرش ارتفاع: ماندانا سنگری (همدان الف)

پرتاب وزنه: ساحل زندی (همدان الف)

پرتاب نیزه: نینا شاکرمی (کردستان)

پرتاب دیسک: سارا خسروی (همدان)

۱۰۰ متر با مانع: دینا حیدری (کرمانشاه)

رله امدادی: تیم همدان «الف»