حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد نقض آتش بس، ارتش اشغالگر یک موتورسیکلت را در جاده البیاضه - الناقوره در منطقه صور در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد. هنوز از تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

خبرنگار المنار هم اعلام کرد که اشغالگران بامداد امروز در اطراف شهرک حداثا یک انفجار انجام دادند.

شهرک المنصوری در جنوب لبنان هم در ساعت های اولیه بامداد هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

رسانه های لبنانی همچنین از حمله پهپادی ارتش اشغالگر به منطقه شوکین در شهر النبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.