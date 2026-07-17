  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی یک موتورسیکلت را در جاده «البیاضه - الناقوره» در منطقه صور لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد نقض آتش بس، ارتش اشغالگر یک موتورسیکلت را در جاده البیاضه - الناقوره در منطقه صور در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد. هنوز از تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

خبرنگار المنار هم اعلام کرد که اشغالگران بامداد امروز در اطراف شهرک حداثا یک انفجار انجام دادند.

شهرک المنصوری در جنوب لبنان هم در ساعت های اولیه بامداد هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

رسانه های لبنانی همچنین از حمله پهپادی ارتش اشغالگر به منطقه شوکین در شهر النبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.

کد مطلب 6890287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها