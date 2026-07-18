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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

وقوع انفجار مهیب در زوطر شرقی در جنوب لبنان به دست اشغالگران

وقوع انفجار مهیب در زوطر شرقی در جنوب لبنان به دست اشغالگران

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس لبنان، یک انفجار بسیار بزرگ در شهرک زوطر شرقی در نبطیه در جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، گزارش‌های میدانی از وقوع یک انفجار بسیار بزرگ در شهرک زوطر شرقی در نبطیه جنوب لبنان حکایت دارد که توسط ارتش رژیم صهیونیستی انجام شده است.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک حداثا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی به پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز حاصبیا در جنوب لبنان اشاره کردند.

همزمان منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش اسرائیل درختان کنار جاده در شهر بنت جبیل را قطع کردند.

شبکه المنار نیز گزارش داد که ارتش اسرائیل شماری از کشاورزان لبنانی را در حال کار روی زمین های خود در عین عرب و الماری در جنوب لبنان بودند مجبور به ترک اراضی شان کرد.

این اقدامات در حالی است که رژیم صهیونیستی به نقض گسترده آتش بس در لبنان ادامه می دهد.

کد مطلب 6891810

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