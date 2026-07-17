به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر پورجمشیدیان صبح جمعه در نشست مشترک مرزی با استاندار واسط عراق در زرباطیه، ضمن تشریح پیوندهای قلبی و تاریخی دو ملت ایران و عراق، بر لزوم تسهیل حداکثری تردد زائران، ارتقای زیرساخت‌ها در شرایط گرمای شدید هوا و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های دو کشور برای برگزاری ایمن و شایسته کنگره عظیم اربعین تأکید کرد.

وی در این نشست با ادای احترام به مقام شامخ شهدای مقاومت، به‌ویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پیوند دو ملت را عمیق، قلبی و ناگسستنی خواند و تصریح کرد: تشییع تاریخی پیکر مطهر شهدای خدمت توسط مردم قدرشناس عراق، جلوه‌ای بی‌نظیر از این اخوت تاریخی بود. هیچ توطئه و قدرتی نمی‌تواند در این پیوند مستحکم و راهبردی میان دو کشور دوست و همسایه خدشه‌ای وارد کند.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به موقعیت استراتژیک پایانه مهران - زرباطیه تأکید کرد: این مرز، اصلی‌ترین و مهم‌ترین دروازه اربعینی ایران و معبر زائران عراقی به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) است. عزم ما و برادرانمان در استان واسط عراق بر این است که با هم‌افزایی دوجانبه، کمترین معطلی و مشکل برای تردد زوار اباعبدالله الحسین (ع) در این گذرگاه رقم بخورد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از تجربیات موفق سال‌های گذشته افزود: تمام تجارب انباشته برای تسهیل و افزایش سرعت عبور زوار باید به‌طور دقیق به کار بسته شود. اولویت آنی ما در شرایط گرمای شدید هوا، هماهنگی فوری و حداکثری برای تسریع در عبور و مرور و تأمین سلامت زائران است.

پورجمشیدیان از بکارگیری راهکارهای نوین ارتباطی خبر داد و اظهار داشت: سامانه‌ هوشمند «سجاد» که توسط فرماندهی انتظامی ایران طراحی شده و قابلیت استفاده در هر دو سوی مرز را دارد، ظرفیت بسیار بالایی برای تسریع فرآیند ورود و خروج ایجاد می‌کند. همچنین در روزهای گذشته بازدیدهای میدانی فشرده‌ای از مرزهای شلمچه، چذابه و چیلات انجام شده و فردا نیز روند آمادگی مرز خسروی در نشست مشترک با مقامات عراقی بررسی خواهد شد.

نماینده وزارت کشور در امور اربعین، خدمت به زائران حسینی را اوج افتخار مسئولان برشمرد و خاطرنشان کرد: شأن و کرامت زائر امام حسین (ع) بسیار بالاست؛ لذا تأمین کامل امنیت، معیشت، سلامت و آرامش آنان در طول این سفر معنوی، خط قرمز ماست.

وی در پایان با تقدیر از تعامل بی‌نظیر سران و مسئولان ارشد عراقی یادآور شد: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس عراق همگی بر ارائه خدمات بی‌وقفه به زوار تأکید دارند. هماهنگی‌ها در بالاترین سطح ملی برقرار است و با همت برادرانمان در استان واسط و استانداری ایلام، مأموریت خطیر میزبانی از زائران به بهترین شکل ممکن انجام خواهد گرفت.