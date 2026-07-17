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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

هم‌افزایی بی‌سابقه ایران و عراق برای اربعین؛سامانه «سجاد»عملیاتی شد

هم‌افزایی بی‌سابقه ایران و عراق برای اربعین؛سامانه «سجاد»عملیاتی شد

ایلام - قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به هم‌افزایی بی‌سابقه ایران و عراق برای اربعین امسال،گفت: عملیاتی‌سازی سامانه «سجاد» در پایانه زرباطیه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر پورجمشیدیان صبح جمعه در نشست مشترک مرزی با استاندار واسط عراق در زرباطیه، ضمن تشریح پیوندهای قلبی و تاریخی دو ملت ایران و عراق، بر لزوم تسهیل حداکثری تردد زائران، ارتقای زیرساخت‌ها در شرایط گرمای شدید هوا و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های دو کشور برای برگزاری ایمن و شایسته کنگره عظیم اربعین تأکید کرد.

وی در این نشست با ادای احترام به مقام شامخ شهدای مقاومت، به‌ویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پیوند دو ملت را عمیق، قلبی و ناگسستنی خواند و تصریح کرد: تشییع تاریخی پیکر مطهر شهدای خدمت توسط مردم قدرشناس عراق، جلوه‌ای بی‌نظیر از این اخوت تاریخی بود. هیچ توطئه و قدرتی نمی‌تواند در این پیوند مستحکم و راهبردی میان دو کشور دوست و همسایه خدشه‌ای وارد کند.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به موقعیت استراتژیک پایانه مهران - زرباطیه تأکید کرد: این مرز، اصلی‌ترین و مهم‌ترین دروازه اربعینی ایران و معبر زائران عراقی به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) است. عزم ما و برادرانمان در استان واسط عراق بر این است که با هم‌افزایی دوجانبه، کمترین معطلی و مشکل برای تردد زوار اباعبدالله الحسین (ع) در این گذرگاه رقم بخورد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از تجربیات موفق سال‌های گذشته افزود: تمام تجارب انباشته برای تسهیل و افزایش سرعت عبور زوار باید به‌طور دقیق به کار بسته شود. اولویت آنی ما در شرایط گرمای شدید هوا، هماهنگی فوری و حداکثری برای تسریع در عبور و مرور و تأمین سلامت زائران است.

پورجمشیدیان از بکارگیری راهکارهای نوین ارتباطی خبر داد و اظهار داشت: سامانه‌ هوشمند «سجاد» که توسط فرماندهی انتظامی ایران طراحی شده و قابلیت استفاده در هر دو سوی مرز را دارد، ظرفیت بسیار بالایی برای تسریع فرآیند ورود و خروج ایجاد می‌کند. همچنین در روزهای گذشته بازدیدهای میدانی فشرده‌ای از مرزهای شلمچه، چذابه و چیلات انجام شده و فردا نیز روند آمادگی مرز خسروی در نشست مشترک با مقامات عراقی بررسی خواهد شد.

نماینده وزارت کشور در امور اربعین، خدمت به زائران حسینی را اوج افتخار مسئولان برشمرد و خاطرنشان کرد: شأن و کرامت زائر امام حسین (ع) بسیار بالاست؛ لذا تأمین کامل امنیت، معیشت، سلامت و آرامش آنان در طول این سفر معنوی، خط قرمز ماست.

وی در پایان با تقدیر از تعامل بی‌نظیر سران و مسئولان ارشد عراقی یادآور شد: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس عراق همگی بر ارائه خدمات بی‌وقفه به زوار تأکید دارند. هماهنگی‌ها در بالاترین سطح ملی برقرار است و با همت برادرانمان در استان واسط و استانداری ایلام، مأموریت خطیر میزبانی از زائران به بهترین شکل ممکن انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 6890294

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