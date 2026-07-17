  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

اعتراض انجمن داروسازان به نامه مدیرکل دارو؛ تبعات یک تصمیم اشتباه

اعتراض انجمن داروسازان به نامه مدیرکل دارو؛ تبعات یک تصمیم اشتباه

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، نامه اخیر مدیرکل دارو در مورد قیمت دارو را اشتباه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، طی مکاتبه با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، نامه اخیر مدیرکل دارو در مورد قیمت دارو را اشتباه دانست و با استناد به قوانین بالادستی گفت: قیمت فروش دارو، تابع قیمت گذاری رسمی است. بنابراین، داروها همواره باید با قیمت رسمی که اکنون در سامانه رسمی سازمان غذا و دارو درج می شود (TTAC) فروخته شوند.

وی افزود: با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور، تغییرات مکرر و مستمر نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید و افزایش نجومی هزینه های عرضه دارو در داروخانه ها، فروش دارو به قیمت درج شده روی جلد که گاهی یکسال قبل و در زمان تولید بر روی بسته بندی نوشته می شود، منجر به

- چند قیمتی شدن دارو در سطح عرضه

- خدشه به اعتماد عمومی نسبت به داروخانه ها

- سرگردانی بیماران برای پیدا کردن دارو با قیمت پشت جلد ارزانتر

- ورود سوداگران برای خرید داروهای با قیمت قبل، از داروخانه ها و تشدید قاچاق معکوس و خارج کردن این اقلام از کشور

- بی نظمی در تعهد بیمه ای

و در نهایت، ورشکسته شدن کامل شرکت‌های تولید کننده و داروخانه ها خواهد شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران از معاون اول رئیس جمهوری تقاضا کرد که برای جلوگیری از عوارض و تالی فاسد های احتمالی، دستور دهد که تنها ملاک قیمت فروش دارو در داروخانه ها، قیمت‌های درج شده در سامانه TTAC باشد.

کد مطلب 6890303
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها