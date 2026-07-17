به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه تعدادی از مسئولان قضایی از محل حمله دشمن آمریکایی به یک پست محیط‌بانی در شهرستان حاجی آباد بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید ضمن محکومیت این حمله ددمنشانه و ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده شهدا، اظهار کرد: متأسفانه ارتش جنایتکار و تروریستی آمریکا در جنایتی دیگر با حمله به یک پایگاه محیط‌بانی در روستای سیدجوذر از توابع حوزه قضایی شهرستان حاجی‌آباد، باعث شهادت سه نفر از اعضای خانواده یک محیط بان زحمتکش شد.

وی افزود: از لحظات اولیه این جنایت، دستورات ویژه قضایی در این خصوص صادر شده و روند جمع آوری و حفظ ادله و آثار جرم از جمله بقایای سلاح‌های استفاده شده توسط متجاوزان در حال انجام است.

قهرمانی تصریح کرد: به همکارانمان و کارآگاهان پلیس دستوراتی داده شده است تا ادله و مستندات کامل را جمع‌آوری کنند و اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز هم بخشی از بقایای تجهیزات و تسلیحات مورد استفاده دشمن در صحنه باقی مانده و بر اساس کدها و نوشته‌هایی که روی این قطعات درج شده است، شناسایی عاملین این جنایت و پیگیری و تعقیب آنها امکان‌پذیر است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از آغاز روند قضایی برای شناسایی، محاکمه و مجازات عاملین و آمرین این جنایت جنگی در مراجع قضایی داخلی و بین المللی خبر داد و گفت: پیگیری‌های دستگاه قضایی در این خصوص تا مجازات قاطع و بازدارنده جنایتکاران ادامه خواهد داشت.