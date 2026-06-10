پیگیری قضایی جنایت جنگی حمله به منابع آبی سیریک آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با محکوم کردن حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی به تأسیسات آب شرب شهرستان سیریک گفت: هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی مورد نیاز مردم غیرنظامی، بهویژه مخازن و تأسیسات آب آشامیدنی، بر اساس مقررات مسلم حقوق بینالملل، از مصادیق جدی نقض حقوق غیرنظامیان و قابل پیگیری در چارچوب جنایات جنگی است و بر همین اساس جمع آوری ادله این جنایت و پیگیری آن در مجامع قضایی داخلی و بین المللی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارشهای اولیه، در جریان این حمله، یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک مخزن پانصد مترمکعبی آب شرب شهرستان سیریک آسیب دیده و در نتیجه آن، تأمین آب آشامیدنی حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان عادی با اختلال و قطعی مواجه شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: تأسیسات آب شرب، در زمره اموال غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی قرار دارند و حمله به اینگونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع است.
وی با اشاره به مستندات بینالمللی این موضوع تصریح کرد: مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.
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