«باید برخاست» رسیدن ایران به اوج قدرت در عرصه های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه به تشریح شعار محوری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی «باید برخاست» پرداخت و گفت:«باید برخاست» برای متوقف کردنِ استکبار و صهیونیسم که خون پاک‌ترین بندگان خدا را ریخته است.

امام جمعه شهرستان سلطانیه با بیان اینکه باید حکمِ قصاص با قاطعیت انجام شود تا هیچ جنایتکاری در دنیا، حتی جرأتِ فکر کردن به ترور و جنایات مشابه را به خود ندهد. باید طوری بترسند که از ترور و جنایت دست بردارند. نباید در خون‌خواهی کوتاه بیاییم، چرا که سنتِ خطرناکِ «امام‌کشی» عادی‌سازی می‌شود، گفت: اگرچه «قصاص» گامِ اول و ضروری ماست، اما «خون‌خواهیِ» ما افقی وسیعی دارد و هدف نهایی آن نابودی کامل طاغوتیان و برچیده شدنِ بساط استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه باید برای مبارزه با رواج سبک زندگی غربی نیز برخاست و رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نوشت «تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان‌های بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با آن جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می‌طلبد، افزود: سبک زندگی اسلامی نقطه مقابل سبک زندگی غربی است و باید برخاست برای ترویج سبک زندگی اسلامی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

خطیب جمعه سلطانیه باید برخاست برای مبارزه با فساد اخلاقی، فساد اداری، و سبک زندگی غیرعفیفانه، ادامه داد: توصیه دائمی رهبر شهید این بود جامعه را اخلاق اداره می کند. جامعه ای که اخلاق مدار باشد و اخلاق مداری آن با محوریت قرآن و عترت باشد این جامعه مبتلا به فساد نخواهد شد. رهبر شهید ما توصیه به زندگی عفیفانه، توصیه به حجاب و عفاف می کرد و آرزو می کرد مردم نقش زندگی عفیفانه در تربیت فرزندان خود را به خوبی درک کنند.

حسینی نسب با بیان اینکه «باید برخاست» برای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت رهبر شهید می فرمود اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی است. وقتی شما اقتصاد خودتان را در درون مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما را تحریم کنند، می‌آیند منّت شما را می‌کشند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه «باید برخاست» برای تحقق ایران قوی. ایران قوی آرمان رهبر شهید بود و می فرمود دشمن با ایران قوی مخالف است، گفت: باید در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران را به اوج قدرت رساند.

وی با بیان اینکه آنچه دشمن را در عرصه نظامی به عقب رانده، قدرت نظامی و موشکی ایران است، افزود: روند جنگ بار دیگر شیب تندی یافته و تهدیدات و عملیات آمریکا عمق و شدت بیشتری به خود گرفته است. در این مرحله یک اقدام مهم و فوری برای کشور ضروری است و آن انجام اقداماتی است که «بازدارندگی قطعی» برای کشور فراهم کند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه عملیات های نظامی تاکنون بازدارندگی نسبی ایجاد کرده اما بازدارندگی قطعی به این معناست که دشمن تا حد زیادی از انجام عملیات نظامی علیه ایران منصرف شود، ادامه داد: رزمندگان خوب می زنند اما باید هم آهنگ ضربات محکم شود و هم باید در بانک اهداف خود تجدید کنند تا دشمن نتواند خسارت وارده را به آسانی بازسازی کند.

حسینی نسب با بیان اینکه «باید برخاست» برای امیدآفرینی و نمایش قدرت ایران. لذا هیچ کسی از مسئولان و مردم حق ندارد از ایران اسلامی که در جنگ‌های متعدد پیروز شده پیام ضعف صادر کنند، گفت: آمریکا در این دور از حملات از پاسخهای ایران غافلگیر شده و از طریق یک کشور پیام داده که حملاتش را متوقف کند. آمریکا گرفتار شده و راه نجات او فرار از منطقه است و باید از غرب آسیا برود.

امام جمعه سلطانیه گفت: باید برخاست برای خدمت صادقانه به مردم مبعوث شده. مردمی که نزدیک به چهار ماه است که در خیابان از انقلاب اسلامی پاسداری می کنند و یک پشتوانه قوی برای مسئولان هستند. امروز قدرشناسی عملی از مردم وظیفه همگانی است.

خدمت به مردم و حل مشکلات آنان از آرمان های رهبر شهید انقلاب اسلامی بود

وی افزود: تکریم حقیقی رهبر شهید آن است که راه، سیره، اندیشه، آرمان‌ها و رهنمودهای ایشان در جامعه استمرار یابد و به‌صورت عملی تحقق پیدا کند. خدمت به مردم و حل مشکلات آنان از آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به فصل برداشت مهمترین محصول دنیا یعنی گندم و با بیان اینکه گندم از نعمت های بزرگ خداوند و غذای حقیقی مردم است، گفت: راه شکر نعمت گندم، پرداخت زکات است. زکات واجب الهی و حق نیازمندان است که موجب بیمه اموال هم می شود.

حسینی نسب با بیان اینکه یک راه شکر این نعمت این است که مردم قدر آن را بدانند و نانوایان هم در کمیت و کیفیت نان که به مردم تحویل می دهند، دقت نمایند که خدای ناکرده مدیون نشوند، گفت: نانوا خالق عطر خوش نان و برکت سفره‌هاست و اگر حقوق مردم را رعایت کند، برکت خانه اش نیز بیشتر می شود.

امام جمعه سلطانیه با توصیه به کشاورزان که حتما گندم را به سیلوها تحویل دهند و از فروش خارج از شبکه پرهیز کنند، گفت: دولت هم حتما تدبیر کند و پول گندم کاران را در وقت مقرر پرداخت کند.

وی با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان و با بیان اینکه نظام اسلامی نظام مبتنی بر احکام دینی و الهی است و لذا شورای نگهبان برای نظارت بر احکام الهی تشکیل شده و حافظ جمهوریت و اسلامیت انقلاب اسلامی است، گفت: نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر شرع و قانون از مهمترین وظایف شورای نگهبان است. بدون وجود شورای نگهبان، مجلس اعتبار قانونی ندارد.

حسینی نسب در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به حلول ماه صفر به بررسی نحس و سعد ایام پرداخت و با بیان اینکه ایام ذاتا سعد یا نحس نیستند مگر بخاطر حوادث خوب یا بدی که در آن اتفاق افتاده باشد، گفت: در مورد نُحُوست ماه صفر روایت مخصوصی از ائمه معصومین (ع) نرسیده است و اگر هم بصورت عَرَضی نحس باشد، با توکل و توسل و صدقه می توان نحسی آن را برطرف کرد.