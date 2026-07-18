به گزارش خبرگزاری مهر، پویش استانی «باید برخاست؛ روایت آذربایجان از آقای شهید ایران» با هدف ثبت حماسه حضور، دلدادگی و غیرت مردم آذربایجان‌شرقی در تشییع پیکر مطهر امام شهید، به تصویر کشیدن مکتب «آقای شهید ایران» و تجلی عشق و وفاداری مردم آذربایجان به انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

بخش‌ فیلم مستند و کلیپ این پویش شامل مستندهای کوتاه، نماهنگ، و ویدیوهای موبایلی از مراسم‌های بدرقه و وداع با امام شهید و بخش عکس با محوریت عکس‌های حرفه‌ای و موبایلی از قاب‌های ماندگار وداع مردم با رهبر شهید انقلاب است.

همچنین در بخش تولیدات رسانه‌ای و مجازی آثاری در قالب گزارش، خبر، طرح‌های گرافیکی و استوری‌های خلاقانه با هشتگ #آقای_شهید_ایران مورد پذیریش دبیرخانه خواهد بود.

گفتنی است در بخش ادبی (شعر و دلنوشته) سروده‌ها و یادداشت‌های ادبی با محوریت بدرقه امام شهید و ارادت قلبی مردم آذربایجان به انقلاب مورد نظر پویش است که عموم علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا ۵ مرداد به آدرس الکترونیکی azarsh.farhang.gov.ir ارسال کنند.