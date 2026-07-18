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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

انتشار فراخوان پویش استانی «باید برخاست» در آذربایجان‌شرقی

انتشار فراخوان پویش استانی «باید برخاست» در آذربایجان‌شرقی

تبریز- پویش استانی فیلم مستند، عکس، تولیدات رسانه ای، شعر و دل‌نوشته با عنوان «باید برخاست؛ روایت آذربایجان از آقای شهید ایران» در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش استانی «باید برخاست؛ روایت آذربایجان از آقای شهید ایران» با هدف ثبت حماسه حضور، دلدادگی و غیرت مردم آذربایجان‌شرقی در تشییع پیکر مطهر امام شهید، به تصویر کشیدن مکتب «آقای شهید ایران» و تجلی عشق و وفاداری مردم آذربایجان به انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

بخش‌ فیلم مستند و کلیپ این پویش شامل مستندهای کوتاه، نماهنگ، و ویدیوهای موبایلی از مراسم‌های بدرقه و وداع با امام شهید و بخش عکس با محوریت عکس‌های حرفه‌ای و موبایلی از قاب‌های ماندگار وداع مردم با رهبر شهید انقلاب است.

همچنین در بخش تولیدات رسانه‌ای و مجازی آثاری در قالب گزارش، خبر، طرح‌های گرافیکی و استوری‌های خلاقانه با هشتگ #آقای_شهید_ایران مورد پذیریش دبیرخانه خواهد بود.

گفتنی است در بخش ادبی (شعر و دلنوشته) سروده‌ها و یادداشت‌های ادبی با محوریت بدرقه امام شهید و ارادت قلبی مردم آذربایجان به انقلاب مورد نظر پویش است که عموم علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا ۵ مرداد به آدرس الکترونیکی azarsh.farhang.gov.ir ارسال کنند.

کد مطلب 6891157

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