به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان ضمن دعوت همگان به تقوای الهی و حرکت در مسیر صراط مستقیم به تبیین جریان‌های انحرافی در سوره مبارکه «جمعه» و «منافقون» پرداخت و اظهار کرد: شناخت جریانات اثرگذار در جامعه اسلامی یک ضرورت است؛ جریانی که قرآن کریم از آن به عنوان بخشی از قوم بنی‌اسرائیل یاد می‌کند، جریانی است که با وجود مشاهده معجزات الهی و دست قدرت خداوند، دچار طمع‌کاری و ناسپاسی شد.

وی با اشاره به روحیه طمع‌ورزی و عدم تحمل قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا، گفت: بنی‌اسرائیل با وجود برخورداری از رزق مستقیم الهی، ناسپاسی کردند و با ادبیاتی متکبرانه، به جای احساس تعلق به خدای متعال، به حضرت موسی(ع) می‌گفتند «برو با خدای خودت این کار را انجام بده»؛ این نگاه نشان‌دهنده عدم درک درست رابطه انسان با خالق است که در نهایت به انحرافات عمیق‌تر ختم شد.

خطیب جمعه همدان در ادامه با تحلیل شخصیت «سامری» به عنوان نماد انحراف و بازی با افکار عمومی، افزود: سامری یک انسان نخبه و از خواص بنی‌اسرائیل بود که با ابزار نفوذ در افکار عمومی، جامعه‌ای نجات‌یافته را به سمت گوساله‌پرستی سوق داد؛ خطر اصلی این افراد این است که با ادعای همراهی با اولیای خدا، مردم را به بیراهه می‌کشانند و حتی سعی در تخریب چهره‌های پاک، همچون حضرت هارون(ع) دارند.

آیت‌الله شعبانی با تاکید بر اینکه وابستگی به غیرخدا، توبه را دشوار و پیچیده می‌کند، خاطرنشان کرد: وقتی محبت غیر، در قلب انسان ریشه دار شود، دیگر با یک توبه ساده قابل اصلاح نیست.

وی سخنان خود با اشاره به فرجام منحرفان تاریخ، تصریح کرد: چه کسانی که در برابر حضرت موسی(ع) ایستادند و چه کسانی که در دشت کربلا در مقابل اباعبدالله‌الحسین(ع) صف‌آرایی کردند، هیچ‌کدام به اهداف دنیوی خود نرسیدند، این سنت الهی است که هیچ شخص منحرفی نمی‌تواند با فرار از خدا و ایجاد انحراف در جامعه، به مقصود خود برسد چراکه فرجام شمرها، ابن‌زیادها و عمرسعدها در تاریخ، گواهی بر شکست قطعی جریان‌های مقابله‌کننده با حق است.

امام جمعه همدان در خطبه‌های دوم نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و تقوای سیاسی، بر لزوم پایداری در مسیر حق در شرایط حساس امروز کشور تاکید کرد و گفت: در دوران جنگ، شدت و سختی‌های سیاسی، بیش از هر زمان دیگر باید به تقوای الهی تمسک جست و از خداوند متعال توفیق رعایت آن را خواستار شد.

وی با اشاره به حوادث و رخدادهای هفته‌های گذشته و حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع، این حضور را نشانه‌ای از همبستگی ملی و انسجام ایمانی دانست و افزود: این حضور عظیم، یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای کشور و جامعه شیعه ایجاد کرد که دشمن بی‌تردید برای آسیب زدن به آن برنامه‌ریزی می‌کند.

خطیب جمعه همدان با بیان اینکه جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، اظهار کرد: دشمن بیش از آنکه به جنگ نظامی دل بسته باشد، بر جنگ نرم، ایجاد اختلاف و برهم زدن انسجام اجتماعی تکیه کرده است.

آیت‌الله شعبانی موثق مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی را اعتماد دانست و تصریح کرد: اعتماد مردم به یکدیگر، اعتماد مردم به مسئولان و اعتماد مسئولان به مردم، اساس همبستگی ملی است، مردم ما به دشمن و مذاکره‌ای که منافع کشور را تامین نکند، اعتماد ندارند و این بی‌اعتمادی، کاملاً منطقی و برآمده از تجربه‌های گذشته است.

وی با تاکید بر اینکه اگر مسئولی خائن باشد باید با او با قاطعیت برخورد شود، ادامه داد: اگر کسی نفوذی باشد و بخواهد با سرنوشت کشور و منافع مردم بازی کند، خائن است و باید با او برخورد شود؛ اما اگر مسئولی خطا می‌کند و نیت خیانت ندارد، رویکرد اسلامی نسبت به او «نصیحت ائمه مسلمین»، نظارت خیرخواهانه، مطالبه‌گری دلسوزانه و انتقاد منصفانه است.

امام جمعه همدان با استناد به آموزه‌های دینی و سیره امیرالمؤمنین(ع) گفت: در جامعه اسلامی نباید با تهمت، توهین و کینه با مسئولان سخن گفت؛ بلکه باید با منطق، خیرخواهی، امر به معروف و نهی از منکر، زمینه اصلاح را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای شکل‌دهی دوقطبی «جنگ‌طلب» و «صلح‌طلب» اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده و براساس تعالیم اسلامی از جنگ حمایت نکرده است، اما در برابر تهاجم دشمن، باید به گونه‌ای ایستادگی کرد که صلحی پایدار و همراه با تامین منافع کشور به دست آید.

آیت‌الله شعبانی موثق با طرح این پرسش که صلح پایدار چگونه محقق می‌شود، تصریح کرد: تجربه نشان داده که مذاکره‌های مقطعی، آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت و تفاهم‌نامه‌هایی که از سوی دشمن نقض می‌شود، نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. ما از مذاکره‌ای حمایت می‌کنیم که منافع کشور را تضمین کند و سایه جنگ را برای همیشه دور سازد، نه مذاکره‌ای که تنها چند روز یا چند هفته آتش‌بس موقت ایجاد کند.

وی ادامه داد: راه رسیدن به صلح پایدار، مقاومت، تاب‌آوری، حفظ انسجام داخلی و تقویت مولفه‌های امنیتی است. اگر عوامل تهدیدزا از بین نرود و عوامل امنیت‌ساز تقویت نشود، دوباره همان تهدیدها تکرار خواهد شد.

امام جمعه همدان تاکید کرد: نباید اجازه داد برخی افراد با اظهارنظرهای خود، دوقطبی جنگ‌طلب و صلح‌طلب را در جامعه تشدید کنند؛ چراکه هیچ‌کس در این کشور جنگ‌طلب نیست، اما وقتی کشور مورد تهاجم قرار می‌گیرد، باید به اندازه‌ای مقاومت کرد تا زمینه تحقق صلح پایدار فراهم شود.

آیت‌الله شعبانی در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، این مسئله را از مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: حجاب و عفاف برای حفظ بنیان خانواده، صیانت از فرزندان و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی مطرح شده است؛ اگر فساد اخلاقی در جامعه علنی شود، خانواده‌ها آسیب می‌بینند و بنیان زندگی مشترک متزلزل می‌شود.

وی با تاکید بر نقش خانواده‌ها در این زمینه افزود: حتی اگر دولت به هر دلیل در مقطعی ورود نکند، پدرها، مادرها و فعالان فرهنگی نباید از مسئولیت خود غفلت کنند. آینده دختران و پسران این کشور باید برای همه ما مهم باشد و نباید اجازه داد هواهای نفسانی و رسانه‌های دشمن با سرنوشت نسل جوان بازی کنند.

خطیب جمعه همدان خاطرنشان کرد: دغدغه ما خوشبختی همه دختران و پسران این سرزمین است؛ حتی کسانی که امروز درگیر بی‌حجابی یا کشف حجاب هستند نیز فرزندان این کشور هستند و باید آینده‌ای همراه با آرامش، خانواده‌ای سالم، ازدواجی موفق و زندگی‌ای مبتنی بر مودت و رحمت داشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم توجه جدی به آمارهای اجتماعی و فرهنگی گفت: اگر فساد اخلاقی افزایش یابد، آمار طلاق بالا می‌رود و آمار ازدواج کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین همه باید برای حفظ خانواده، صیانت از جامعه و مراقبت از آینده فرزندان این کشور مسئولانه عمل کنیم.