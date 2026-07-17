یک فروند پهپاد آئروویرنمنت آرکیو-۱۱ در منطقه رامشیر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با صدوراطلاعیه ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد آئروویرنمنت آرکیو-۱۱ ریون توسط آتش سبک سامانه پدافند هوایی پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه رامشیر رهگیری و منهدم شد.
آئروویرنمنت آرکیو-۱۱ ریون (RQ-11 Raven) یک پهپاد شناسایی تاکتیکی سبک و کوچک ساخت شرکت آمریکایی AeroVironment است که برای مأموریتهای شناسایی، دیدهبانی و جمعآوری اطلاعات در سطح یگانهای رزمی طراحی شده است.
این پهپاد که نخستین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ وارد خدمت شد، با موتور الکتریکی کار میکند و بهصورت دستی (Hand-Launched) توسط یک نفر به پرواز درمیآید.
آرکیو-۱۱ ریون قادر است تصاویر زنده روز و شب را در زمان واقعی به ایستگاه کنترل زمینی ارسال کند و با برد عملیاتی حدود ۱۰ کیلومتر و مداومت پروازی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، برای شناسایی اهداف، پایش میدان نبرد، ارزیابی خسارات و هدایت عملیات تاکتیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
این پهپاد به دلیل وزن کم، قابلیت حمل آسان و استقرار سریع، بهطور گسترده در نیروهای مسلح آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر به کار گرفته شده و یکی از موفقترین سامانههای پهپادی کوچک نظامی جهان به شمار میرود.
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