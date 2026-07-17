بخشودگی تا ۹۸ درصدی جرایم مالیاتی برای مؤدیان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از ابلاغ بخشنامه جدید رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی، مؤدیانی که مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ را حداکثر تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ پرداخت کنند، از ۹۸ درصد بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) برخوردار خواهند شد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان، افزود: در صورت پرداخت مالیات تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ نیز ۹۴ درصد جرایم مشمول بخشودگی خواهد بود.

کرماجانی با تأکید بر اینکه این فرصت، امکانی مناسب برای تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی است، تصریح کرد: در مواردی که درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده ابراز نشده باشد، بخشودگی جرایم مربوط به درآمدهای کتمان شده حداکثر ۳۰ درصد خواهد بود.

وی از مؤدیان استان خواست با بهره‌مندی از این فرصت، در مهلت مقرر نسبت به پرداخت مالیات و استفاده از حداکثر میزان بخشودگی جرایم اقدام کنند.