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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

مرکز مرغ بومی کاسپین پشتوانه ژنتیکی صنعت طیور شمال است

مرکز مرغ بومی کاسپین پشتوانه ژنتیکی صنعت طیور شمال است

ساری- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت مرکز اصلاح‌نژاد مرغ بومی کاسپین، این مجموعه را یکی از مراکز راهبردی حفظ ذخایر ژنتیکی طیور در شمال کشور دانست.

حسین نگهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از مرکز پشتیبانی و اصلاح‌نژاد مرغ بومی کاسپین اظهار کرد: این مرکز به عنوان تنها خزانه ژنی مرغ بومی در شمال کشور، نقش مهمی در حفظ ذخایر ژنتیکی و توسعه پایدار صنعت طیور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های اصلاح‌نژادی در این مرکز به شکل مستمر دنبال می‌شود، افزود: دستیابی به نسل سی‌وچهارم اصلاح‌نژادی، بیانگر موفقیت این مجموعه در بهبود شاخص‌هایی مانند افزایش وزن بدن، ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری مرغ‌های بومی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حمایت از این مرکز را ضرورتی برای حفظ سرمایه‌های ژنتیکی کشور دانست و تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های اصلاح‌نژادی علاوه بر صیانت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی، در ارتقای امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری تولید و توسعه پایدار بخش طیور نقش مؤثری دارد.

نگهدار با اشاره به بررسی مسائل و دغدغه‌های کارکنان این مرکز، خاطرنشان کرد: رفع موانع موجود، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و اصلاح‌نژادی این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: حمایت از مراکز تخصصی و دانش‌بنیان فعال در حوزه اصلاح نژاد، سرمایه‌گذاری برای آینده صنعت طیور کشور و یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با حمایت از این مرکز، زمینه ارتقای فعالیت‌های علمی و اصلاح‌نژادی و افزایش توان تولید مرغ بومی را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6890766

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