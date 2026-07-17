مرکز مرغ بومی کاسپین پشتوانه ژنتیکی صنعت طیور شمال است

حسین نگهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از مرکز پشتیبانی و اصلاح‌نژاد مرغ بومی کاسپین اظهار کرد: این مرکز به عنوان تنها خزانه ژنی مرغ بومی در شمال کشور، نقش مهمی در حفظ ذخایر ژنتیکی و توسعه پایدار صنعت طیور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های اصلاح‌نژادی در این مرکز به شکل مستمر دنبال می‌شود، افزود: دستیابی به نسل سی‌وچهارم اصلاح‌نژادی، بیانگر موفقیت این مجموعه در بهبود شاخص‌هایی مانند افزایش وزن بدن، ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری مرغ‌های بومی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حمایت از این مرکز را ضرورتی برای حفظ سرمایه‌های ژنتیکی کشور دانست و تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های اصلاح‌نژادی علاوه بر صیانت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی، در ارتقای امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری تولید و توسعه پایدار بخش طیور نقش مؤثری دارد.

نگهدار با اشاره به بررسی مسائل و دغدغه‌های کارکنان این مرکز، خاطرنشان کرد: رفع موانع موجود، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و اصلاح‌نژادی این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: حمایت از مراکز تخصصی و دانش‌بنیان فعال در حوزه اصلاح نژاد، سرمایه‌گذاری برای آینده صنعت طیور کشور و یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با حمایت از این مرکز، زمینه ارتقای فعالیت‌های علمی و اصلاح‌نژادی و افزایش توان تولید مرغ بومی را دنبال خواهد کرد.