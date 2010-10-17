60 درصد گوشت مرغ تولیدی مازندران به کشور ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون مازندران با دارابودن حدود هفت میلیون و900هزار واحد دامی، سالانه حدود 693 هزار تن شیرخام و 60 هزار تن گوشت قرمز تولید می کند.

وی افزود: مازندران ازاکنون 7.6 درصد تولد گوشت قرمز و 7.8 درصد تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه مازندران اکنون دارای زنجیره کامل در صنعت طیور وتولیدات دامی در کشور جایگاه برتر کشور را دارد تصریح کرد: روند تولیدات دام وطیور استان نیز رو به افزایش است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مازندران با تولید حدود 165هزار تن گوشت مرغ و 274 میلیون قطعه جوجه یک روزه مقام نخست کشوررا دارد.

نگهدار همچنین با بیان اینکه یک مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی در مازندران از سال 66 تاکنون فعالیت دارد به موفقیت های این مرکز در افزایش وزن جوجه ومرغ های قابل عرضه به بازار مصرف اشاره کرد وادامه داد: وزن جوجه های این مرکز در سال آغاز فعالیت در سال 66 حدود 9/30 گرم بوده که در پایان سال 88 و در نسل 18 به 36.4 گرم افزایش یافت.

وی اضافه کرد: وزن مرغ بالغ در آغاز فعالیت مرکز در سال 66 حدود هزار و 330 گرم بوده که در سال 88 به هزار و807 گرم و وزن خروس از هزار و650 گرم در سال 66 به دو هزار و 298 گرم در سال 88 رشد داشته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اصلاح نژاد رنگ و تاج مرغ ها بر حسب تقاضای بازار، افزایش ظرفیت جوجه کشی با توجه به استقبال روزافزون بازار مصرف، ارائه راهکار مناسب برای ارتقاء بیشتر صفات اقتصادی مرغ بومی استان را از جمله راهکارهای توسعه ای و رفع مشکلات مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی استان دانست.