https://mehrnews.com/x3czYW ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6890817 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ خروش لنگرودی ها در شب صد و سی و نهم لنگرود-همزمان با شب صد و سی و نهم تجمعات سراسری در سوگ رهبر شهید، لنگرود باز هم خروشید. دریافت 13 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6890817 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و سی و نهمین شب تجمع حماسی مردم اردستان فریاد «هیهات منالذله» در صد و سی و نهمین اجتماع شبانه مردم تبریز طنین شعار خونخواهی امام شهید امت در یاسوج ۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطنپرستی در محفل «جانفدایان» اراک راهپیمایی مردم یاسوج در حمایت از نیروهای مسلح برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
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