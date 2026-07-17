  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

خروش لنگرودی ها در شب صد و سی و نهم

خروش لنگرودی ها در شب صد و سی و نهم

لنگرود-همزمان با شب صد و سی و نهم تجمعات سراسری در سوگ رهبر شهید، لنگرود باز هم خروشید.

دریافت 13 MB

فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6890817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها