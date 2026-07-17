https://mehrnews.com/x3czXK ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 6890758 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ راهپیمایی مردم یاسوج در حمایت از نیروهای مسلح یاسوج-مردم یاسوج در صد و سی و نهمین شب قرار شبانه شعارهای حمایت از نیروهای مسلح سر دادند. دریافت 38 MB کد مطلب 6890758 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی نیروهای مسلح
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