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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

راهپیمایی مردم یاسوج در حمایت از نیروهای مسلح

راهپیمایی مردم یاسوج در حمایت از نیروهای مسلح

یاسوج-مردم یاسوج در صد و سی و نهمین شب قرار شبانه شعارهای حمایت از نیروهای مسلح سر دادند.

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کد مطلب 6890758

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