https://mehrnews.com/x3czY4 ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ کد مطلب 6890774 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ ۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطنپرستی در محفل «جانفدایان» اراک اراک- صد و سی و نهمین شب «جانفدایی» در اراک، بار دیگر صحنه شور وطن پرستی و نمایش اتحاد ملی بود. دریافت 8 MB کد مطلب 6890774 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه صد و سی و هشتمین بیعت پرشور مردم ساوه با ولایت فقیه صد و سی و چهارمین اجتماع حماسی مردم مهاجران در بیعت با رهبری برچسبها تجمع مردمی اراک رهبر معظم انقلاب اسلامی
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