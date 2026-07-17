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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطن‌پرستی در محفل «جان‌فدایان» اراک

۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطن‌پرستی در محفل «جان‌فدایان» اراک

اراک- صد و سی و نهمین شب «جان‌فدایی» در اراک، بار دیگر صحنه‌ شور وطن پرستی و نمایش اتحاد ملی بود.

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کد مطلب 6890774

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