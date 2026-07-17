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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

طنین شعار خونخواهی امام شهید امت در یاسوج

طنین شعار خونخواهی امام شهید امت در یاسوج

یاسوج- شعار خونخواهی امام شهید امت در صد و سی و نهمین تجمع شبانه طنین انداز شد.

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کد مطلب 6890792

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