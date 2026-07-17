https://mehrnews.com/x3czYr ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6890792 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ طنین شعار خونخواهی امام شهید امت در یاسوج یاسوج- شعار خونخواهی امام شهید امت در صد و سی و نهمین تجمع شبانه طنین انداز شد. دریافت 37 MB کد مطلب 6890792 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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