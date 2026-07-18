رهبرشهید با خودباوری، ایران را به محور مقاومت و نماد عزت تبدیل کرد

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری محافل و آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، متناسب با جایگاه شخصیت بزرگی است که سالها با ویژگیهای ممتاز رهبری، هدایت جامعه اسلامی را بر عهده داشت و آثار وجودی او همچنان در عرصههای مختلف نمایان است.
وی افزود: این مراسم ها تنها به ایران اسلامی محدود نیست، بلکه هر نقطهای از جهان که شخصیت، اندیشه و جایگاه رهبر شهید شناخته شده باشد، شاهد ابراز ارادت و تکریم نسبت به ایشان است و این علاقه، ریشه در ویژگیهای برجسته اخلاقی، معنوی و مدیریتی آن بزرگوار دارد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: دلدادگی به خداوند، توکل عمیق، شجاعت در میدانهای سخت و ایستادگی در برابر دشمنان از مهمترین خصوصیات رهبر شهید بود و همین ویژگیها سبب شد حتی مخالفان و دشمنان نیز به اقتدار، صلابت و شخصیت ممتاز ایشان اذعان و اعتراف کنند.
وی تصریح کرد: رهبر شهید توانست روحیه اعتماد به نفس، عزتخواهی و خودباوری را در ملت ایران تقویت کند و جامعه را به جایگاهی برساند که با اتکا به توان داخلی، مسیر پیشرفت و استقلال را دنبال کند.
رهبر شهید هنوز به درستی شناخته نشده است
حسینی بوشهری با بیان اینکه شناخت ابعاد شخصیتی رهبر شهید نیازمند گذر زمان است، گفت: اعتقاد دارم هنوز این شخصیت بزرگ آنگونه که شایسته است برای ملت ایران شناخته نشده و سالها باید سپری شود تا درباره ابعاد گوناگون شخصیت، اندیشه و خدمات او سخن گفته شود و آثار علمی و پژوهشی متعددی به رشته تحریر درآید.
وی افزود: نسلهای آینده با مطالعه این آثار، بهتر خواهند توانست نقش تاریخی رهبر شهید را در تثبیت عزت، اقتدار و هویت جمهوری اسلامی درک کنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش رهبر شهید در پیوند میان هویت ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان به معنای واقعی کلمه ایرانیترین ایرانی بود و با تدبیر و مدیریت خود، جمهوری اسلامی را در جایگاه مدافع وطن و ایران اسلامی قرار داد.
وی ادامه داد: این اقدام، خدمتی بزرگ و ماندگار بود که کمتر میتوان مشابه آن را در تاریخ مراجع و بزرگان دینی مشاهده کرد و آثار این رویکرد همچنان در رفتار، باور و نگاه ملت ایران قابل مشاهده است.
دلدادگی ملتهای مختلف به رهبر شهید نشانه اخلاص اوست
حسینی بوشهری با اشاره به گستره علاقه ملتهای مختلف به رهبر شهید گفت: درخواستهای فراوانی از کشورهای مختلف برای میزبانی از پیکر مطهر ایشان مطرح شد و ملتهایی همچون عراق، پاکستان، افغانستان، هند، ترکیه و دیگر کشورها علاقهمند بودند مراسم وداع با این شخصیت بزرگ را برگزار کنند.
وی افزود: این استقبال گسترده، بیانگر عمق محبت و ارادت ملتهای مسلمان و آزادگان جهان نسبت به رهبر شهید است و نشان میدهد که نفوذ معنوی ایشان مرزهای جغرافیایی را درنوردیده بود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: هرگاه کاری با نیت خالصانه برای خداوند انجام شود، آثار و برکات آن در دلهای مردم باقی میماند و محبوبیت رهبر شهید در میان ملتهای مختلف نیز ثمره همین اخلاص، مجاهدت و خدمت صادقانه به اسلام و امت اسلامی است.
آیتالله حسینی بوشهری:
رهبرشهید با خودباوری، ایران را به محور مقاومت و نماد عزت تبدیل کرد
قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: رهبر شهید با تکیه بر ایمان، شجاعت و اعتماد به ظرفیتهای ملت، جمهوری اسلامی را به محور مقاومت، مدافع ایران اسلامی و نماد عزت و استقلال ملت تبدیل کرد.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری محافل و آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، متناسب با جایگاه شخصیت بزرگی است که سالها با ویژگیهای ممتاز رهبری، هدایت جامعه اسلامی را بر عهده داشت و آثار وجودی او همچنان در عرصههای مختلف نمایان است.
نظر شما