به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در بازدید از نمایشگاه و میز خدمت اداره کل بهزیستی استان بوشهر با تقدیر از خدمات‌رسانی بهزیستی به جامعه هدف اظهار کرد: بهزیستی یک نهاد خدمات‌رسان است و انتظار داریم سطح کیفی خدمات‌رسانی به جامعه هدف به ویژه معلولان ارتقا یابد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: برپایی میز خدمت برای جامعه هدف بهزیستی، اقدام خوبی است که باید در سطح شهرستان‌ها نیز تداوم یابد تا همه افراد در نقاط مختلف استان، بتوانند مراجعه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر، گفت: این میز خدمت و نمایشگاه با هدف رسیدگی مستقیم به مطالبات مددجویان و توان یابان در مصلی نماز جمعه بوشهر برپا شده است.

مهرناز اسکندری افزود: این میز خدمت و نمایشگاه فرصتی برای تعامل بی‌واسطه و پیگیری درخواست‌های جامعه هدف محسوب می‌شود.