به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری در آیین افتتاح چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان در گلستان، با تأکید بر اهمیت توسعه مهارتآموزی، اظهار کرد: رشد اقتصادی و توسعه پایدار بدون توجه به سرمایه انسانی و آموزش مهارتهای مورد نیاز جامعه محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مهارتآموزی یکی از پیشرانهای اصلی توسعه کشور است، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفهای تلاش میکند با بهروزرسانی آموزشها متناسب با نیاز بازار کار، زمینه دسترسی نوجوانان و جوانان سراسر کشور به مهارتهای تخصصی را فراهم کند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، برگزاری مسابقات مهارت را فراتر از یک رقابت دانست و گفت: این رویدادها علاوه بر ترویج فرهنگ مهارتآموزی، فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر، هدایت مسیر حرفهای نوجوانان و آمادهسازی آنان برای حضور در عرصههای ملی و بینالمللی است.
منصوری با اشاره به برگزاری بیستوسومین دوره مسابقات ملی مهارت در سال جاری، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این رقابتها، مسیر حضور در مسابقات جهانی مهارت را طی خواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان عضو رسمی سازمان جهانی مهارت (WorldSkills)، در چهلوهشتمین دوره این مسابقات که شهریورماه امسال در شانگهای چین برگزار میشود، حضور خواهد داشت.
وی نقش رسانهها را در توسعه فرهنگ مهارتآموزی مهم ارزیابی کرد و افزود: فرهنگسازی در حوزه مهارت، بدون همراهی رسانهها امکانپذیر نیست و اطلاعرسانی مؤثر میتواند نگاه جامعه به آموزشهای مهارتی را متحول کند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور همچنین از حمایت شرکت پگاه گلستان و همکاری مسئولان استان در برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان قدردانی کرد و گفت: فراهم شدن بستر مناسب برای رقابت نوجوانان از سراسر کشور، نتیجه همافزایی بخش دولتی و بخش خصوصی در توسعه آموزشهای مهارتی است.
وی تأکید کرد: شناسایی استعدادهای نوجوانان و هدایت آنان به مسیرهای حرفهای، مهمترین دستاورد مسابقات مهارت است و تجربه سالهای گذشته نشان داده بسیاری از شرکتکنندگان این رقابتها توانستهاند مسیر شغلی و حرفهای موفقی برای خود رقم بزنند.
گرگان_معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت: سرمایهگذاری بر مهارتآموزی وتوانمندسازی سرمایه انسانی مهمترین پیشنیاز توسعه اقتصادی و تضمینکننده کشوراست
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری در آیین افتتاح چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان در گلستان، با تأکید بر اهمیت توسعه مهارتآموزی، اظهار کرد: رشد اقتصادی و توسعه پایدار بدون توجه به سرمایه انسانی و آموزش مهارتهای مورد نیاز جامعه محقق نخواهد شد.
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