ناحیه ۵ اصفهان میزبان مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالی‌محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرحله استانی بخش حضوری داوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان مفتخر است که در این مرحله از جشنواره، میزبان دانش‌آموزان و عوامل اجرایی مناطق و نواحی مختلف استان اصفهان باشد.

وی افزود: این میزبانی، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و آمادگی ناحیه ۵ در برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی در سطح استان است و امیدواریم بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای این رویداد ارزشمند باشیم.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: جشنواره نوجوان خوارزمی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های علمی و مهارتی دوره اول متوسطه است که با هدف شناسایی، هدایت و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و نیز تقویت روحیه پژوهشگری، خلاقیت، نوآوری، کار گروهی و مهارت‌آموزی برگزار می‌شود.

عالی‌محمدی ادامه داد: در این مرحله از جشنواره، دانش‌آموزان در محورهای برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، بازارچه‌های کسب‌وکار، ادبیات فارسی، فعالیت‌های آزمایشگاهی، قرآن و معارف اسلامی، هنرهای نمایشی، بازی‌های مهارتی، زبان انگلیسی، زبان عربی، مناظره علمی، دست‌سازه و پژوهش با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ محورهایی که هر یک بستری مناسب برای بروز توانایی‌های علمی، عملی، فرهنگی و مهارتی دانش‌آموزان فراهم کرده است.

وی حضور دانش‌آموزان مستعد از سراسر استان در این جشنواره را بیانگر ظرفیت ارزشمند مدارس استان اصفهان در حوزه پژوهش، فناوری و مهارت‌آموزی دانست و تصریح کرد: بدون تردید، چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد انگیزه، نشاط علمی و رقابت سالم، نقش مؤثری در تربیت نسلی خلاق، پژوهشگر، توانمند، مسئولیت‌پذیر و مسئله‌محور خواهد داشت.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که استعدادهای دانش‌آموزان را در مسیر علم، فناوری، پژوهش و نوآوری هدایت کنیم و جشنواره نوجوان خوارزمی یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق این هدف ارزشمند است.