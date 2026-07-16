به گزارش خبرنگار مهر، ولی پرویزی عصر پنج شنبه در بازدید از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نمین با بیان اینکه مجریان برگزاری دوره های آموزشی اوقات فراغت، دوره های فوق را متناسب با نیازهای بازار کار و ظرفیت های شهرستان برگزار نمایند، اظهارکرد: باید مهارت های آموزشی دانش آموزان و هنرجویان شهرستان با هدف ایجاد اشتغال پایدار صورت گیرد.

مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز توانمندسازی جوانان

وی به نقش مهم و کاربردی آموزش های فنی و حرفه ای در پاسخگویی به نیازه های بازار شهرستان اشاره و افزود: هیچ فرد ماهر و صنعتگری بیکار نیست و جوانان با وجود امکانات در شهرستان باید به سوی آموزش های هدفمند سوق داده شوند تا فرصت بیشتری برای اشتغال و کارآفرینی جوانان فراهم گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نمین گفت: بیش از 1000 نفر در رشته مهارتی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان در سال گذشته آموزش دیده اند و این ظرفیت ارزشمندی است که زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و توسعه اشتغال را فراهم کرده است.

وی در جریان بازدید از کارگاه‌های خواهران مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان نمین، روند آموزش در رشته‌هایی همچون عروسک سازی، چرم‌دوزی، خیاطی، صنایع چوب، و دیگر مهارت‌های تخصصی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: استقبال بانوان از رشته‌های آموزشی بیشتر از آقایان است و این نشان دهنده علاقمندی بانوان نسبت به تولید و اشتغال زایی است.

ضرورت حمایت از مهارت‌آموختگان و اتصال به بازار کار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نمین با تأکید بر حمایت از کارآموزانی که دوره‌های مهارتی را با موفقیت طی کرده و توانایی کار را دارند گفت: برای افراد دارای گواهینامه‌های مهارتی، زمینه بهره‌مندی از تسهیلات ارزان‌قیمت و همچنین اتصال به بازار کار باید فراهم شود.

وی یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه مهارت‌آموزی را موضوع فروش محصولات تولیدی عنوان کرد و افزود: اگرچه نمایشگاه‌ دائمی برای عرضه تولیدات بانوان هنرجو در شهرستان فراهم است اما کافی نبوده باید زمینه فروش در استان های دیگر و حتی صادرات فراهم شود.

پرویزی فضای آموزشی را در مرکز فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان از فضای کلاسیک مدرسه متفاوت ارزیابی کرد و افزود: آموزش های اوقات فراغت تابستان باید فرصتی برای کشف استعدادها، آموزش مهارت های زندگی، پیشگیری از افسردگی و سرخوردگی جوانان است.

وی به ظرفیت شهرک های صنعتی مستقر در جغرافیای شهرستان نمین اشاره و افزود: متولیان دوره های مهارتی و فنی و حرفه ای دوره های فوق را متناسب با نیاز صنایع برنامه ریزی کنند. و از برگزاری برنامه های صرفاً سرگرم‌کننده بدون خروجی پرهیز کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نمین با بیان اینکه خانواده ها از ثبت نام در کلاس های متعدد آموزشی و فشرده پرهیز کنند تصریح کرد: دانش آموزان باید در فصل تابستان فرصتی برای استراحت و بازی داشته باشند و دچار خستگی مفر نباشند.

بانوان هنرمند نمین، پشگامان تولید صنایع دستی استان

پرویزی به دوره های آموزشی میراث و فرهنگی و گردشگری را مفید ارزیابی و افزود: دوره های اوقات فراغت اداره میراث فرهنگی گردشگری اشتغال محور بوده و در راستای توانمند سازی بانوان برگزار می شود.

وی دوره در برگزاری میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نمین را آموزش ورنی بافی، گلیم بافی، جاحیم بافی، سفال و... عنوان و گفت: بانوان شهرستان نمین با تولید و فروش محصولات خود، به چرخه اقتصاد خانواده کمک می نمایند و این باید الگویی برای نسل جدید باشد.