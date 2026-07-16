به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار، 2 تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف «مولدسازی دارایی‌های راکد دولت»، «توسعه مشارکت عمومی-خصوصی» و «تقویت زنجیره مهارت تا اشتغال» منعقد شد.

این اسناد بر بهره‌گیری از ۱۲ میلیون مترمربع دارایی سازمان برای ایجاد ارزش‌افزوده از طریق تعاونی‌های دارای اهلیت و همچنین هم‌راستاسازی آموزش‌های مهارتی با نیازهای واقعی بازار کار در بخش تعاون تأکید دارند تا با اتصال مستقیم مهارت‌آموختگان به بازار کار، اشتغال پایدار، محقق شود.

در آیین انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها بر ضرورت ایجاد «زنجیره ارزش اشتغال» از استعدادسنجی تا حمایت‌های پس از استخدام و اهمیت «آموزش‌های پیش‌دستانه» قبل از تشکیل تعاونی‌ها تأکید شد.

همچنین مقرر شد با پیاده‌سازی مدل‌های صلاحیت حرفه‌ای برای مدیران تعاونی‌ها و تمرکز بر اقتصادهای نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال، سبز و مراقبتی، علاوه بر جبران شکاف فناوری و تربیت مربی، بهره‌وری و توان رقابتی بخش تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء یابد.