پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی از پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی، بهداشتی و درمانی متخلف از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان دورود خبر داد.
وی گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت شهروندان، با انجام بازدیدهای مشترک توسط دستگاههای نظارتی، شبکه بهداشت و سایر مراجع ذیربط، تخلفات بهداشتی تعدادی از واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی محرز و با دستور قضایی نسبت به پلمب این واحدها اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب دورود با تأکید بر اینکه سلامت عمومی از اولویتهای دستگاه قضایی است، افزود: هرگونه اقدام یا فعالیتی که سلامت و بهداشت عمومی جامعه را تهدید کند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و در آخرین اقدام نه واحد صنفی پلمب شد.
الماسی، از تمامی متصدیان واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی خواست ضمن رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی، نسبت به رفع نواقص و رعایت استانداردهای لازم اقدام کنند تا از برخوردهای قانونی بعدی جلوگیری شود.
نظر شما