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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف در دورود

پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف در دورود

دورود - دادستان عمومی و انقلاب دورود از پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی از پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی، بهداشتی و درمانی متخلف از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان دورود خبر داد.

وی گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت شهروندان، با انجام بازدیدهای مشترک توسط دستگاه‌های نظارتی، شبکه بهداشت و سایر مراجع ذی‌ربط، تخلفات بهداشتی تعدادی از واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی محرز و با دستور قضایی نسبت به پلمب این واحدها اقدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود با تأکید بر اینکه سلامت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: هرگونه اقدام یا فعالیتی که سلامت و بهداشت عمومی جامعه را تهدید کند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و در آخرین اقدام نه واحد صنفی پلمب شد.

الماسی، از تمامی متصدیان واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی خواست ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، نسبت به رفع نواقص و رعایت استانداردهای لازم اقدام کنند تا از برخوردهای قانونی بعدی جلوگیری شود.

کد مطلب 6891128

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