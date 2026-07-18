ابراز نگرانی صلیب سرخ از وضعیت خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در پی تحولات اخیر در منطقه بیانیه ای را صادر کرد.

در متن بیانیه آمده است: «ما با نگرانی عمیق، تشدید مخاصمات در ایران و خاورمیانه و پیامدهای آن بر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را از نزدیک زیر نظر داریم.

‌پس از ماه‌ها عملیات نظامی، غیرنظامیان بیش از هر چیز به فرصتی برای رهایی از جنگ نیاز دارند، نه بازگشت به مخاصمات گسترده در سراسر منطقه.

‌تشدید دوباره مخاصمات پیامدهای فاجعه‌باری برای ده‌ها میلیون نفر و همچنین برای خانه‌ها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، شبکه‌های آبرسانی و زیرساخت‌های انرژی که بقای مردم به آنها وابسته است، به همراه خواهد داشت.

‌ما بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم که تمامی اقدامات احتیاطی ممکن و عملی را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان یا به حداقل رساندن آن به کار گیرند.

‌عملیات نظامی باید با رعایت کامل حقوق بین‌المللی بشردوستانه برنامه‌ریزی و اجرا شود و در تمام مراحل، با مراقبت و توجه مستمر، از غیرنظامیان و زیرساخت‌هایی که برای ادامه زندگی و بقای خود به آنها وابسته اند، حفاظت شود.»