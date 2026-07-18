شهریاری: مشکلات حوزه دارو به مرحله بحرانی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با تشریح اولویتهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم، گفت: متأسفانه امروز حوزه سلامت کشور با مشکلات بسیار جدی و انباشتهای مواجه است و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با جدیت پیگیر رفع این چالشها خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده، افزود: هرچند اجرای این برنامه از سوی وزارت بهداشت آغاز شده اما به اعتقاد بنده این طرح همچنان با مشکلات جدی مواجه است و تاکنون آثار مثبت و ملموسی که انتظار میرفت از اجرای آن مشاهده نشده است، اگر قرار است پزشکی خانواده به عنوان یکی از مهمترین برنامههای نظام سلامت اجرا شود، باید نواقص آن هرچه سریعتر برطرف شود تا مردم بتوانند از مزایای واقعی این طرح بهرهمند شوند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه دارو همچنان یکی از مهمترین دغدغههای مردم است، تصریح کرد: وضعیت دارو واقعاً نگرانکننده است و میتوان گفت مشکلات این حوزه به مرحله بحرانی رسیده است. هر روز بیماران، خانوادههای آنان و مراجعان با تماس تلفنی، پیامک و مراجعه حضوری، مشکلات مربوط به کمبود دارو، دسترسی دشوار به برخی اقلام دارویی و افزایش هزینههای درمان را با ما در میان میگذارند که این موضوع نشاندهنده عمق مشکلات موجود در این بخش است.
شهریاری همچنین با انتقاد از برخی تخلفات در حوزه درمان، گفت: متأسفانه همچنان شاهد سوءاستفاده برخی افراد، دریافتهای غیرقانونی، زیرمیزی و تخلفاتی هستیم که بارها درباره آنها تذکر دادهایم و همچنان پیگیر برخورد با این موارد هستیم. به نظر میرسد دستگاهها و سیستمهای نظارتی در بسیاری از موارد بهموقع وارد عمل نمیشوند و همین مسئله باعث شده است که برخی افراد با جسارت بیشتری به تخلفات خود ادامه دهند.
وی با اشاره به موضوع عدالت در نظام سلامت افزود: بیعدالتی در برخی بخشهای حوزه سلامت بسیار مشهود است، تجهیزات پزشکی و امکانات درمانی به شکل عادلانه و متناسب با نیاز مناطق مختلف کشور توزیع نمیشود و در بسیاری از موارد این تجهیزات بیشتر در اختیار مراکز درمانی یا پزشکان خاص قرار میگیرد، در حالی که مناطق محروم همچنان از کمبود امکانات و تجهیزات رنج میبرند و بار دیگر از چرخه عدالت در سلامت عقب میمانند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: رفع مشکلات حوزه دارو، اصلاح روند اجرای پزشکی خانواده، مقابله با دریافتهای غیرقانونی و زیرمیزی، تقویت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و برقراری عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات پزشکی، از مهمترین محورهایی است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اجلاسیه سوم با جدیت آنها را دنبال خواهد کرد تا بخشی از مشکلات مردم در حوزه سلامت کاهش یابد.
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