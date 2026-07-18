اسراری از عمره مفرده در دق الباب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دَقّ الباب؛ سیری در اسرار عمره مفرده» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سعادت‌فر به همت پژوهشکده حج و زیارت و توسط مؤسسه فرهنگی هنری مشعر منتشر شد.

این اثر در ۴۳۶ صفحه و قطع رقعی، با هدف تبیین ابعاد معرفتی، اخلاقی و عرفانی عمره مفرده، در اختیار پژوهشگران، مبلغان و علاقه‌مندان معارف حج و زیارت قرار گرفته است.

این کتاب با رویکردی علمی و مستند، افزون بر بیان احکام و مناسک، به اسرار و حکمت‌های نهفته در اعمال عمره پرداخته و می‌کوشد مخاطب را از ظاهر مناسک به ژرفای معارف و آموزه‌های معنوی این عبادت رهنمون سازد.

نویسنده با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، روایات اهل‌بیت(ع) و منابع معتبر اسلامی، تصویری جامع از سیر معنوی عمره ارائه کرده است.

کتاب در چهار فصل اصلی تنظیم شده است: عرفان عمره، اماکن مقدس، اعمال عمره مفرده و زیارت. در این بخش‌ها موضوعاتی همچون جایگاه عمره، اسرار احرام، طواف، سعی، تقصیر، طواف نساء، فضیلت مسجدالحرام و کعبه، زیارت پیامبر اکرم(ص) و دیگر اماکن مقدس با نگاهی معرفتی و تربیتی بررسی شده است.

عنوان «دقّ الباب» برگرفته از تعبیر «کوبیدن درِ خانه» است؛ مفهومی که نویسنده آن را نمادی از تداوم طلب، امید و اصرار بنده برای ورود به حریم رحمت الهی دانسته و آن را مناسب‌ترین توصیف برای حقیقت سفر عمره معرفی می‌کند.

این اثر با تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سعادت‌فر، تدوین پژوهشکده حج و زیارت و انتشار مؤسسه فرهنگی هنری مشعر در تابستان ۱۴۰۵ به چاپ نخست رسیده است.