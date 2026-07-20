محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا و حملات این کشور به مناطقی از ایران، اظهار کرد: آمریکا خود پیشنهاد انجام مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه را داد. ما پیشنهاد را اصلاح کردیم و آن‌طور که خودمان در نظر داشتیم ارائه کردیم، آمریکا آن را پذیرفت و به‌طور کامل امضا کرد؛ تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود منجر به ادامه مذاکرات و یک توافقنامه بین‌المللی برای خاتمه جنگ و استیفای حقوق ملت ایران شود.

وی افزود: بعد از مدت کوتاهی، لابی صهیونیستی که همیشه بر آمریکا تأثیرگذار بوده است و در روند انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا نیز در سال‌های مختلف نقش داشته، چه در میان جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها، بر رئیس‌جمهور متوهم آمریکا تأثیر گذاشت و باعث شد تفاهم‌نامه را برهم بزند، بندهای متعدد آن را نقض کند، آتش‌بس را نقض کند و اقداماتی خلاف تفاهم‌نامه انجام دهد.

هدف آمریکا؛ محدود کردن نقش ایران در تنگه هرمز

رشیدی ادامه داد: بزرگ‌ترین هدف آمریکا از انجام حملاتی علیه کشورمان این است که مدیریت ما را از تنگه هرمز خارج کند. روش‌های آمریکا برای رسیدن به این هدف ممکن است متفاوت باشد؛ ممکن است حمله به زیرساخت‌ها باشد، ممکن است قطع ارتباطات باشد و حتی ممکن است حمله زمینی به جزایر ما را دنبال کند، اما همه این اقدامات یک هدف را دنبال می‌کند که مدیریت ایران بر تنگه هرمز را محدود کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنگه هرمز اهمیت بسیار زیادی دارد و قدرت، احاطه و مدیریت ایران بر این تنگه که یک شریان حیاتی بزرگ برای عبور بخش قابل توجهی از انرژی دنیاست، برای آمریکا به یک دردسر تبدیل شده است. آن‌ها به دنبال خنثی کردن این مدیریت و میدان‌داری ایران هستند، اما به طور یقین همان طور که تاکنون نتوانسته‌اند در این زمینه کاری کنند، در آینده هم نخواهند توانست.

هزینه‌های سنگین برای آمریکا و متحدانش

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای اقدامات آمریکا، گفت: عواقبی که برای آمریکا پیش خواهد آمد این است که شرکای او و پایگاه‌هایش در منطقه آسیب‌های بسیار سنگینی خواهند دید. پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف ما هستند و این موضوع هزینه‌های سنگینی برای آمریکا خواهد داشت.

رشیدی ادامه داد: از سوی دیگر، این مسئله که آمریکا یک کشور عهدشکن است، در دنیا و برای همه تثبیت خواهد شد و بسیاری از کشورها در اعتماد به آمریکا دچار تردید خواهند شد.

آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور

وی تأکید کرد: نکته مهم دیگر این است که نیروهای مسلح ما قدرتمندتر از همیشه آمادگی دفاع کامل از کشور و حفظ احاطه و مدیریت ایران بر تنگه هرمز را دارند و آنچه در کشورهای پیرامونی برای حمایت از آمریکا وجود دارد، در برابر تهاجم‌های سنگین نیروهای مسلح ما بسیار متزلزل و شکننده خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: اگر جنگ ادامه پیدا کند و شدت آن افزایش یابد، خسارت‌های بسیار سنگینی به منافع آمریکا در منطقه و دیگر نقاط دنیا وارد خواهد شد و آمریکا وارد باتلاقی خواهد شد که از ویتنام برایش بدتر خواهد بود.

انتقام، خواست ملت ایران است

وی گفت: از سوی دیگر، حمله زمینی آمریکا می‌تواند آسیب‌هایی به این کشور وارد کند که خروج از این جنگ برایش بسیار دشوار باشد. ملت ما امروز به دنبال انتقام، خون‌خواهی و قصاص از عاملان شهادت رهبر شهید، فرماندهان و شهدای جنگ هستند و مردم به‌راحتی از این موضوع مهم عبور نخواهند کرد.

رشیدی ادامه داد: به نظر می‌رسید بهترین راه برای آمریکا این بود که به تفاهم‌هایی که خودش مطرح کرده بود عمل کند تا بیشتر از این در این باتلاق باقی نماند. آن تفاهم‌نامه برای ما نیز در آن مقطع یک فرصت تنفسی بود، امکان فروش نفت و پیگیری طلب‌های ما را فراهم می‌کرد و در مقابل، ما امتیازی نمی‌دادیم.

وی اضافه کرد: حتی در موضوع انرژی هسته‌ای نیز در تفاهم مطرح شده بود که در آینده درباره آن صحبت خواهد شد و اورانیوم از ایران خارج نخواهد شد و حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

آمریکا در باتلاق گیر کرده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لابی صهیونیستی به دنبال جلوگیری از این روند بود، گفت: لابی صهیونیستی دید که این اقدامات می‌تواند شکست مفتضحانه آن‌ها را در این جنگ رقم بزند، چراکه جنگ ما با رژیم صهیونیستی یک جنگ وجودی است. به هر صورت شرایط بسیار بدی برای آمریکا در آینده نزدیک قابل تصور است و بهتر است که خودش را از این باتلاق خارج کند.