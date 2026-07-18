به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، اثر «نفرین زمین» که پیش‌ از این تولید و پخش شده بود و فضایی رازآلود دارد از امشب ۲۷ تیر بار دیگر روی آنتن می رود.

نمایش رادیویی «نفرین زمین» به نویسندگی فریده دلیری، داستان دختری جوان را روایت می‌کند که با خرید زمینی مرموز و نفرین‌شده در جنوب لندن، ناخواسته وارد ماجرایی سرشار از رازهای پنهان، عشق و رخدادهایی هولناک می‌شود؛ روایتی پرتعلیق که مرز میان واقعیت و کابوس را در هم می‌شکند.

این نمایش به کارگردانی زنده‌یاد ژاله علو و تهیه‌کنندگی زنده‌یاد زهرا عبدالله‌زاده تولید شده است. طراحی افکت‌ های این سریال را محمدرضا قبادی‌فر و صدابرداری آن را علی حاجی‌نوروزی انجام داده‌اند.

همچنین امیر جوشقانی، هرمز سیرتی، مهین فردنوا، احمد لشینی، نازنین مهیمنی و ماندانا اصلانی نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش کرده‌اند.

سریال رادیویی «نفرین زمین» از امشب ۲۷ تیر هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت‌های ۶:۳۰ و ۱۵:۳۰ روی آنتن می‌رود.