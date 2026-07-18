نخستین گام دولت چهاردهم، تدوین سند وفاق برای دولت هوشمند بود

علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه دولت هوشمند پرداخت.

وی با اشاره به اشکال اساسی دولت الکترونیک در گذشته، خاطرنشان کرد: پیش از این، سه دستگاه اصلی شامل متولی ارائه خدمات به مردم، تأمین کننده زیرساخت و متولی امور مالی، به صورت کاملاً جداگانه فعالیت می‌کردند.

رفیع زاده افزود: در اوایل دولت چهاردهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه دولت هوشمند» تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسید و به عنوان سند وفاق دستگاه‌های متولی، ابلاغ شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه کارگروه مربوطه هر دو هفته یکبار جلسات منظم برگزار میکند، تصریح کرد: در این کارگروه تلاش داریم تا بند به بند این سند را اجرایی و عملیاتی کنیم. در سند مذکور، تکالیف دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و راهور به‌عنوان مجریان این نقشه راه، به طور دقیق ابلاغ شده است.

رفیع زاده در ادامه با تأکید بر اهمیت این سند، آن را اولین اقدام اساسی در پیشبرد دولت هوشمند در دولت چهاردهم دانست و گفت: با قید فوریت، نسبت به تمام دستگاه‌های اجرایی تلاش خواهد شد تا خدمات ارائه‌شده به مردم با شرایط بهتر، روش‌های آسانتر و همراه با رضایتمندی بیشتری نسبت به گذشته انجام شود.