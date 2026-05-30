هوشمندسازی ۵ هزار خدمت دولتی با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیعزاده، شامگاه شنبه در جلسه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان زنجان، با تأکید بر تغییر پارادایم نقش دولت از «مجری» به «سیاستگذار و ناظر» گفت: موفقیت دولت هوشمند در گرو ورود جدی بخش خصوصی به عرصه طراحی و اجرای فرایندهای دیجیتال است. این رویکرد از طریق حذف بروکراسیهای زائد، کارایی سیستم اداری را افزایش خواهد داد.
معاون رئیسجمهور با نقد وضعیت موجود در بخش دولتی، اظهار داشت: بخش دولتی به دلیل فقدان دانش تخصصی، کمبود انرژی لازم و ماهیت ساختاری خود، توانایی اجرای پروژههای کلان فناوری اطلاعات و دولت هوشمند را ندارد. به همین دلیل، استراتژی برونسپاری خدمات دولت در دستور کار قرار گرفته است.
رفیعزاده با اشاره به انباشت قوانین ناکارآمد در حوزه دولت الکترونیک تصریح کرد: وجود بیش از ۶۰ قانون و مقرره در سه دهه گذشته پیرامون دولت الکترونیک، نه تنها گرهگشا نبوده، بلکه به دلیل تکرار و اجرا نشدن، به مانعی جدی برای پیشرفت تبدیل شده است.
الزام قانونی برونسپاری بر اساس برنامه هفتم
وی با یادآوری ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: دستگاههای دولتی مکلف شدهاند تمامی اموری را که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، برونسپاری کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشرفت قابل توجه در شناسایی خدمات دولتی خبر داد و گفت: این سازمان تاکنون نزدیک به پنج هزار خدمت دولتی را شناسایی و شناسنامهدار کرده است. هوشمندسازی این خدمات صرفاً با مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.
رفیعزاده به چالشهای کلیدی در مسیر دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی میان سه ضلع اصلی – زیرساخت (تحت مدیریت وزارت ارتباطات)، خدمات (تحت مدیریت سازمان اداری و استخدامی) و بودجه (تحت مدیریت سازمان برنامه و بودجه) – مهمترین مانع پیشرفت بوده تست.
معاون رئیسجمهور از تصویب «سند نقشه راه توسعه دولت هوشمند» در شورای عالی اداری خبر داد و افزود: این سند، چارچوبهای تعامل با بخش خصوصی، مسائل مالیاتی و نحوه همکاری را به طور شفاف مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل اجرا، «معماری سازمانی مدیریت مبتنی بر داده و مشارکت الکترونیکی» ابلاغ شده است، گفت: این دستورالعمل تعامل با شرکتهای تأیید صلاحیتشده (بهویژه شرکتهای دانشبنیان) را نیز در بر میگیرد.
رفیعزاده با تأکید بر بهرهمندی از ظرفیتهای استانی تصریح کرد: از تجربیات موفق استان زنجان در مدیریت دادهمحور به عنوان الگو استفاده خواهد شد. در صورت موفقیت، این مدلها به سطح ملی تعمیم مییابد. همچنین فراخوان مشارکت و پیشنهادهای عملیاتی در این راستا اعلام شده است.
معاون رئیسجمهور از بخش خصوصی خواست با مطالعه دقیق سند نقشه راه، در سه محور «شناسایی فرایندهای زائد»، «حذف دستگاههای موازی» و «هوشمندسازی خدمات» مشارکت فعال داشته باشند.
وی تأکید کرد: دولت آمادگی دارد جلسات تخصصی با اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی را برای بررسی راهکارهای اجرایی برگزار کند و از پروژههای موفق استانی در سطح ملی حمایت نماید.
رفیعزاده خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید کمکحال دولت باشد و تلاش اصلی معطوف به حذف امور غیرضرور و کاهش تصدیگری دولت است.
نظر شما