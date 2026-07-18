به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر نصیری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم با همکاری کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت، یک انبار محل نگهداری نهادههای کشاورزی را شناسایی کردند.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوزهای لازم از مقام قضائی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و تیم عملیاتی با حضور در محل، نسبت به بازرسی از انبار اقدام کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در جریان این بازرسی، مقدار قابل توجهی نهاده کشاورزی شامل ۲۱ تن انواع کود و پنج تن و ۴۵۶ کیلوگرم بذر ذرت کشف و ضبط شد.
وی گفت: بررسیهای کارشناسی و تطبیق موجودی فیزیکی انبار با اطلاعات ثبتشده در سامانه جامع انبارها نشان داد میان موجودی واقعی کالاها و اطلاعات ثبتشده اختلاف وجود دارد و کالاهای کشفشده خارج از ضوابط قانونی نگهداری میشد.
نصیری با اشاره به ارزیابی کارشناسان از ارزش کالاهای مکشوفه افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، ارزش تقریبی نهادههای کشاورزی کشفشده حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: پلیس با هرگونه احتکار کالا و اقداماتی که موجب اخلال در نظام توزیع و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم شود، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: در این پرونده، متهم در محل دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.
قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف بیش از ۲۶ تن نهاده کشاورزی احتکارشده به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر نصیری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم با همکاری کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت، یک انبار محل نگهداری نهادههای کشاورزی را شناسایی کردند.
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