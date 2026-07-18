به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر نصیری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم با همکاری کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت، یک انبار محل نگهداری نهاده‌های کشاورزی را شناسایی کردند.



وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوزهای لازم از مقام قضائی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و تیم عملیاتی با حضور در محل، نسبت به بازرسی از انبار اقدام کرد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در جریان این بازرسی، مقدار قابل توجهی نهاده کشاورزی شامل ۲۱ تن انواع کود و پنج تن و ۴۵۶ کیلوگرم بذر ذرت کشف و ضبط شد.



وی گفت: بررسی‌های کارشناسی و تطبیق موجودی فیزیکی انبار با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها نشان داد میان موجودی واقعی کالاها و اطلاعات ثبت‌شده اختلاف وجود دارد و کالاهای کشف‌شده خارج از ضوابط قانونی نگهداری می‌شد.



نصیری با اشاره به ارزیابی کارشناسان از ارزش کالاهای مکشوفه افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ارزش تقریبی نهاده‌های کشاورزی کشف‌شده حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است.



وی تصریح کرد: پلیس با هرگونه احتکار کالا و اقداماتی که موجب اخلال در نظام توزیع و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم شود، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: در این پرونده، متهم در محل دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.