هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بوشهر به زائران عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی جعفری صبح شنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت آگاهی کامل از قوانین سخت‌گیرانه کشور عراق تأکید کرد و گفت: قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور عراق بسیار قاطع و بدون اغماض است و همراه داشتن هرگونه مواد مخدر، روان‌گردان یا داروهای مسکن و آرام‌بخش خاص بدون نسخه معتبر و تأییدشده، می‌تواند منجر به بازداشت و حبس‌های طولانی‌مدت برای زائران شود.

وی با استناد به قانون مواد مخدر و مؤثرات عقلی کشور عراق افزود: هرگونه نگهداری، حمل یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان حتی به میزان بسیار ناچیز و برای مصرف شخصی، جرم تلقی شده و مجازات آن یک تا سه سال حبس و جریمه نقدی بین پنج تا ۱۰ میلیون دینار عراقی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر بیان کرد: هرگونه نگهداری، تملک، خرید یا فروش مواد با قصد تجارت یا توزیع، مجازات سنگین حبس ابد یا حبس موقت به همراه جریمه نقدی ۱۰ تا ۳۰ میلیون دینار عراقی را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: وارد کردن یا صادر کردن مواد مخدر به داخل یا خارج از خاک عراق با قصد تجارت، می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام یا حبس ابد شود.

داروهای ممنوعه

جعفری با اشاره به اینکه برخی از داروهای درمانی رایج در ایران، در کشور عراق به عنوان مواد روان‌گردان و مخدر شناخته می‌شوند، بیان کرد: همراه داشتن داروهای زیر در گمرک و مرزهای عراق مطلقاً ممنوع است و در صورت کشف، رفتار ماموران مرزی عراق همانند کشف مواد مخدر سنتی خواهد بود.

وی افزود: این داروها شامل داروهای آرام‌بخش و خواب‌آور مانند دیازپام، اکسازپام، لورازپام، کلونازپام و آلپرازولام، مسکن‌های قوی و کدئین‌دار مانند استامینوفن کدئین ، ترامادول و متادون،داروهای حاوی ترکیبات آمفتامین یا شبه‌افدرین از جمله برخی از قرص‌های سرماخوردگی خاص و شربت‌های ضدسرفه و شربت‌های گیاهی خاص مانند شربت‌های حاوی کدیین یا مشتقات خشخاش است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اضافه کرد: زائرانی که به دلیل بیماری‌های مزمن ناچار به مصرف داروهای خاص یا آرام‌بخش هستند، حتماً باید نسخه پزشک متخصص خود را که به زبان عربی یا انگلیسی ترجمه شده و به تأیید نظام پزشکی رسیده است، همراه داشته باشند تا در صورت بررسی در مبادی ورودی دچار مشکل قضایی نشوند.

امانت افراد ناشناس را قبول نکنید

جعفری بیان کرد: در این سفر تحت هیچ شرایطی امانت، بسته یا وسایل افراد ناشناس را جهت انتقال به کشور عراق یا برعکس قبول نکرده و مراقب ترفندهای قاچاقچیان که ممکن است از شلوغی مرزها برای جاسازی مواد در وسایل دیگران استفاده کنند، باشید.

وی اظهار کرد: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در تمامی مبادی خروجی فعال بوده و جهت صیانت از شأن زائران ایرانی و پیشگیری از هرگونه دستگیری در کشور عراق، با تجهیزات پیشرفته شامل اسکنر بدن، سگ های موادیاب و نیروهای چهره زن حرفه ای با دقت کامل خروج زائران را بررسی خواهند کرد.