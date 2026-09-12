محسن گرجی دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با صدور حکمی، محسن گرجی را به عنوان دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر منصوب کرد. این انتصاب با توجه به تعهد، تجربه و سوابق گرجی در حوزه مد و لباس و در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی او برای راهبری چهاردهمین دوره جشنواره انجام شده است. این انتخاب در چارچوب رویکردی سهساله برای استمرار سیاستها و مسیر محتوایی جشنواره انجام شده است.
چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با موضوع «کشف ایران» برگزار میشود؛ موضوعی که قرار است در یک افق سهساله دنبال شود و مبنای طراحی و ارائه آثار جشنواره قرار گیرد. چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر دی و بهمنماه ۱۴۰۵ به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
نظر شما