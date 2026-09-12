دادستانی ایرانشهر به نحوه توزیع سوخت ورود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای دستور محسن کمالی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر، امیر کول، دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان، صبح شنبه با حضور میدانی در جایگاههای عرضه سوخت، روند توزیع فرآوردههای نفتی، نحوه خدماترسانی به شهروندان و رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوط را بررسی کرد.
کول در حاشیه این بازدید اظهار کرد: نظارت بر نحوه عرضه و توزیع سوخت و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، از موضوعات مرتبط با حقوق عامه است و دادستانی ایرانشهر در این زمینه با جدیت ورود کرده است.
وی افزود: این نظارتها با هدف اطمینان از جریان روان و عادلانه سوخترسانی، پیشگیری از اختلال در روند عرضه و رفع دغدغههای شهروندان انجام میشود و بازدیدهای میدانی از جایگاهها ادامه خواهد داشت.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر خاطرنشان کرد: در جریان بازدیدها، نحوه فعالیت جایگاهها بهویژه در ساعات اوج مصرف، فرآیند ارائه خدمات به مردم و مشکلات و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع نواقص و بهبود روند خدماترسانی، دستورات لازم صادر شد.
پایش مستمر جایگاهها و برخورد با تخلف
کول تصریح کرد: عملکرد جایگاههای عرضه سوخت بهصورت مستمر رصد و پایش خواهد شد و در صورت مشاهده و احراز هرگونه قصور، ترک فعل یا تخلف از سوی مسئولان و متصدیان ذیربط، موضوع در چارچوب مقررات قانونی پیگیری میشود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی تأکید کرد و گفت: هدف از این نظارتها، ایجاد نظم در فرآیند عرضه سوخت، جلوگیری از اختلال در سوخترسانی و کاهش نارضایتی عمومی است.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر افزود: رسیدگی به مطالبات مردم و نظارت بر نحوه ارائه خدمات عمومی، از جمله موضوعاتی است که دادستانی در چارچوب صیانت از حقوق عامه دنبال میکند.
طرح نظارت ویژه دادستانی ایرانشهر بر جایگاههای عرضه سوخت با هدف پیگیری مطالبات عمومی، رفع مشکلات موجود و صیانت از حقوق شهروندان استمرار خواهد داشت.
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